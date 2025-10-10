تزايد إقبال أطباء أسيوط على الانتخابات النصفية للنقابة (فيديو)

شهدت انتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء أسيوط الفرعية تزايدا ملحوظا في إقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار عضوي نقابة فوق السن واثنين آخرين تحت السن.

الأطباء يصطحبون أطفالهم في يومهم الانتخابي



وحرص عدد من الأطباء من أعضاء نقابة أسيوط الفرعية خلال التصويت والاقتراع على اصطحاب أطفالهم وخاصة الطبيبات ما أضفي أجواء عائلية على الانتخابات داخل أروقة النقابة.

وتُجرى الانتخابات اليوم الجمعة بمقر نقابة الأطباء بأسيوط تحت اشراف قضائي كامل برئاسة المستشار أحمد عبدالرحيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار وليد لافي واللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الدكتور عبد الحكيم عبد الستار والدكتور محمد عرفة عثمان والدكتور شادي نادي.

11 مرشحا يتنافسون في الانتخابات

في سياق متصل قال الدكتور ضياء عبد الحميد نقيب الأطباء بأسيوط في تصريحات صحفية له إنه يتنافس 11 مرشح على 4 مقاعد مجلس النقابة فى أسيوط منهم اثنين فوق السن واثنين تحت السن مشيرا إلى أن عدد من له حق التصويت 8 آلاف ناخب ممن سددوا الاشتراكات، ومنوهًا إلى وجود لجنة للوافدين تيسيرا على المتواجدين داخل المحافظة من المحافظات الأخرى.

عملية التصويت تتم بشكل سري ومنفرد داخل الساتر المخصص لذلك

من جانبها لجنة انتخابات نقابة الأطباء بأسيوط على أن عملية التصويت تتم بشكل سري ومنفرد داخل الساتر المخصص لذلك، باستخدام بطاقات ملونة تميز كل مستوى انتخابي، مؤكدة أن أي شكل من أشكال الدعاية داخل مقار الاقتراع محظور تمامًا، حفاظًا على حياد العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.

الالتزام بميثاق الشرف الانتخابي



ودعت لجنة الانتخابات بأسيوط جميع المرشحين إلى الالتزام بميثاق الشرف الانتخابي، الذي يهدف إلى ترسيخ القيم النقابية والمبادئ الأخلاقية التي تحكم العلاقات بين الأطباء، وتعزيز روح الزمالة والمنافسة الشريفة خلال فترة الانتخابات.



الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية

وأوضحت اللجنة أن الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية تتضمن حضور أعضاء اللجنة من الهيئة القضائية وممثلي لجنة الإشراف بالنقابة وثلاثة من وكلاء المرشحين، وفي حال غيابهم يتم اختيار ناخبين من الحاضرين لضمان اكتمال النصاب، إضافة إلى التأكد من جاهزية مقار الاقتراع واستيفائها لكافة التجهيزات المطلوبة مثل الكبائن أو السواتر التي تضمن سرية التصويت وعدم التأثير على إرادة الناخبين.



وأشارت إلى أن اللجنة ستتولى مراجعة واستلام الكشوف والبطاقات الانتخابية والنماذج الخاصة بالاقتراع، بعد فض الشمع الأحمر من الصناديق بحضور مندوبي النقابة العامة، كما سيتم التأكد من خلو صناديق الاقتراع قبل غلقها بالشمع الأحمر استعدادًا لبدء التصويت.

موظفين لكل صندوق انتخابي



وتتضمن العملية التنظيمية وجود موظفين لكل صندوق انتخابي، أحدهما مسؤول عن التحقق من شخصية الناخب عبر كارنيه النقابة أو مستند رسمي، والآخر مسؤول عن تسليم بطاقات التصويت والتأكد من وضعها في الصندوق بشكل صحيح، وبعد الإدلاء بالصوت يقوم الطبيب بغمس إصبعه في الحبر الفسفوري كإجراء يضمن عدم تكرار التصويت.



وأكدت اللجنة أنه يحق لكل مرشح أو وكيله، بموجب توكيل رسمي من النقابة أو الشهر العقاري، دخول مركز الاقتراع لمتابعة سير العملية الانتخابية، كما يحق لممثلي الجمعيات والمنظمات المصرح لها بالمراقبة من قبل اللجنة العامة الحضور وتسجيل بياناتهم في كشوف المراقبين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.