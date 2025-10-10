الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تزايد إقبال أطباء أسيوط على الانتخابات النصفية للنقابة (فيديو)

انتخابات نقابة الأطباء
انتخابات نقابة الأطباء بأسيوط، فيتو

شهدت انتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء أسيوط الفرعية تزايدا ملحوظا في إقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار عضوي نقابة فوق السن واثنين آخرين تحت السن.

الأطباء يصطحبون أطفالهم في يومهم الانتخابي 


وحرص  عدد من  الأطباء من أعضاء نقابة أسيوط الفرعية خلال التصويت والاقتراع على اصطحاب أطفالهم وخاصة الطبيبات ما أضفي أجواء عائلية على الانتخابات داخل أروقة النقابة.

وتُجرى الانتخابات اليوم الجمعة بمقر نقابة الأطباء بأسيوط تحت اشراف قضائي كامل برئاسة المستشار أحمد عبدالرحيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار وليد لافي واللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الدكتور عبد الحكيم عبد الستار والدكتور محمد عرفة عثمان والدكتور شادي نادي.

 

11 مرشحا يتنافسون في الانتخابات

في سياق متصل قال الدكتور ضياء عبد الحميد نقيب الأطباء بأسيوط في تصريحات صحفية له إنه يتنافس 11 مرشح على 4 مقاعد مجلس النقابة فى أسيوط منهم اثنين فوق السن واثنين تحت السن مشيرا إلى أن عدد من له حق التصويت 8 آلاف ناخب ممن سددوا الاشتراكات، ومنوهًا إلى وجود لجنة للوافدين تيسيرا على المتواجدين داخل المحافظة من المحافظات الأخرى.

عملية التصويت تتم بشكل سري ومنفرد داخل الساتر المخصص لذلك

من جانبها لجنة انتخابات نقابة الأطباء بأسيوط على أن عملية التصويت تتم بشكل سري ومنفرد داخل الساتر المخصص لذلك، باستخدام بطاقات ملونة تميز كل مستوى انتخابي، مؤكدة أن أي شكل من أشكال الدعاية داخل مقار الاقتراع محظور تمامًا، حفاظًا على حياد العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.

الالتزام بميثاق الشرف الانتخابي


ودعت لجنة الانتخابات بأسيوط جميع المرشحين إلى الالتزام بميثاق الشرف الانتخابي، الذي يهدف إلى ترسيخ القيم النقابية والمبادئ الأخلاقية التي تحكم العلاقات بين الأطباء، وتعزيز روح الزمالة والمنافسة الشريفة خلال فترة الانتخابات.


الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية

وأوضحت اللجنة أن الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية تتضمن حضور أعضاء اللجنة من الهيئة القضائية وممثلي لجنة الإشراف بالنقابة وثلاثة من وكلاء المرشحين، وفي حال غيابهم يتم اختيار ناخبين من الحاضرين لضمان اكتمال النصاب، إضافة إلى التأكد من جاهزية مقار الاقتراع واستيفائها لكافة التجهيزات المطلوبة مثل الكبائن أو السواتر التي تضمن سرية التصويت وعدم التأثير على إرادة الناخبين.


وأشارت إلى أن اللجنة ستتولى مراجعة واستلام الكشوف والبطاقات الانتخابية والنماذج الخاصة بالاقتراع، بعد فض الشمع الأحمر من الصناديق بحضور مندوبي النقابة العامة، كما سيتم التأكد من خلو صناديق الاقتراع قبل غلقها بالشمع الأحمر استعدادًا لبدء التصويت.

موظفين لكل صندوق انتخابي


وتتضمن العملية التنظيمية وجود موظفين لكل صندوق انتخابي، أحدهما مسؤول عن التحقق من شخصية الناخب عبر كارنيه النقابة أو مستند رسمي، والآخر مسؤول عن تسليم بطاقات التصويت والتأكد من وضعها في الصندوق بشكل صحيح، وبعد الإدلاء بالصوت يقوم الطبيب بغمس إصبعه في الحبر الفسفوري كإجراء يضمن عدم تكرار التصويت.

إقبال متوسط على انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بأسيوط (فيديو)

رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الأطباء يؤكد انتظام عملية التصويت (فيديو وصور)


وأكدت اللجنة أنه يحق لكل مرشح أو وكيله، بموجب توكيل رسمي من النقابة أو الشهر العقاري، دخول مركز الاقتراع لمتابعة سير العملية الانتخابية، كما يحق لممثلي الجمعيات والمنظمات المصرح لها بالمراقبة من قبل اللجنة العامة الحضور وتسجيل بياناتهم في كشوف المراقبين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط إشراف قضائي التجديد النصفي الأطباء العملية الانتخابية النقابة العامة النيابة الإدارية انتخابات التجديد النصفي هيئة النيابة الإدارية محافظة اسيوط نقابة الأطباء بأسيوط نقابة الأطباء نقابة أسيوط الفرعية

مواد متعلقة

إقبال متوسط على انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بأسيوط (فيديو)

ضبط 3 محطات وقود بأسيوط جمعت 53 طن سولار وبنزين لبيعها بالسوق السوداء

محافظ أسيوط: توفير "تروسيكلات خفيفة" مجهزة لإقامة مشروعات عمل للشباب

محافظ أسيوط: ترقيم الأكشاك وعربات الطعام بـ"كيو آر كود" لمنع تأجيرها من الباطن

محافظ أسيوط: إنشاء مدرسة تجريبية جديدة بجوار استاد الأربعين

محافظ أسيوط يكرم أبطال السباحة لفوزهم بـ33 ميدالية ببطولة مراكز الشباب

محافظ أسيوط يهنئ المنتخب الوطني بالتأهل لمونديال 2026

تعليم أسيوط يحيل 3 مسئولين بالبرنامج العلاجي للطلاب الضعاف للتحقيق

ads

الأكثر قراءة

مارسيل كولر يوجه رسالة خاصة بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية ـ قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

سبب غياب محمد يوسف عن مؤتمر الأهلي لتقديم سوروب

منتخب السنغال يكتسح جنوب السودان بخماسية في تصفيات كأس العالم

السودان وموريتانيا يتعادلان سلبيا في تصفيات كأس العالم

ماريا كورينا ماتشادو تهدي جائزة نوبل للسلام لترامب

أول إجراء لـ ياس سوروب مدرب الأهلي بعد تواجده في التتش(فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماريا كورينا ماتشادو.. الفائزة بجائزة نوبل للسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حكم الاستعانة بالبشر ومدى اعتباره شركا بالله

أفضل الأدعية في ساعة الإجابة يوم الجمعة

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بفرصة عمل جديدة

المزيد
الجريدة الرسمية