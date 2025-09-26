صحة أسيوط تطلق حملة للتبرع بالدم لدعم مرضى الأورام

أعلنت مديرية الصحة والسكان في أسيوط عن انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم التي أطلقتها الوزارة تحت شعار «تبرعك حياة»، بدءًا من أمس 25 سبتمبر 2025 وحتى نهاية الشهر الجاري تزامنًا مع شهر التوعية بسرطانات الدم.

تهدف الحملة إلى تلبية الاحتياجات الملحة لمرضى سرطان الدم من نقل الدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع كفعل إنساني ينقذ الأرواح.

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، أن الحملة تندرج ضمن استراتيجية وزارة الصحة والسكان لتطوير منظومة نقل الدم، ورفع كفاءة بنوك الدم، وتعزيز ثقافة التبرع المستمر.

توفير سيارات مخصصة عند نقاط ارتكاز المبادرات الصحية

وأشار محافظ أسيوط إلي أن بنوك الدم التجميعية في المستشفيات الحكومية بالمحافظة، تستقبل بصفة يومية المتبرعين بالدم بالإضافة إلى توفير سيارات مخصصة عند نقاط ارتكاز المبادرات الصحية، لتسهيل عملية التبرع وضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسيوط خلال تصريحاته أن الحملة تتضمن برامج توعوية مكثفة تقوم بها إدارات الثقافة الصحية والإعلام السكاني والإعلام، وهناك محتوى مرئي على وسائل التواصل الاجتماعي، ولقاءات مع متخصصي أمراض الدم، بالإضافة إلى حملة رسائل نصية لتشجيع المواطنين على المشاركة.

نقاط للتبرع بالدم في المستشفيات وبنوك الدم الحكومية

من جانبه دعا المعتصم بالله السيوطي المتحدث باسم صحة أسيوط جميع المواطنين بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة والمترددين علي الجامعات باسيوط سواء جامعة اسيوط العامة أو الأزهر أو الجامعات الخاصة للمشاركة في هذا العمل النبيل من خلال زيارة نقاط التبرع في المستشفيات وبنوك الدم الحكومية، أو الوحدات المتنقلة المنتشرة في الميادين.

وأوضح "السيوطي" أن مستشفيات الايمان العام وأسيوط العام والنساء والتوليد والأطفال بمدينة أسيوط وديروط المركزي والبداري المركزي والغنايم المركزي يستقبلون جموع المواطنين بصفة يومية من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء ممن يريدون المشاركة في التبرع بالدم، وتجري المستشفيات كافة الفحوصات الطبية للمتبرعين مجانًا للاطمئنان علي صحتهم وسلامتهم قبل الخضوع للتبرع بالدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.