ضبط 3 محطات وقود بأسيوط جمعت 53 طن سولار وبنزين لبيعها بالسوق السوداء

محطة وقود مخالفة
محطة وقود مخالفة بأسيوط، فيتو

 أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن ضبط 3 محطات وقود بمركز ديروط قامت بتجميع نحو 53.7 طن من السولار والبنزين المدعمين بغرض البيع في السوق السوداء، وذلك خلال حملات تفتيشية مفاجئة نفذتها مديرية التموين بالتعاون مع هيئة الرقابة على تداول المنتجات البترولية ومباحث التموين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 

ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية المجمعة بطرق غير مشروعة 

 وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة المهندس خالد محمد وكيل الوزارة، تمكنت من ضبط المحطات الثلاث بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة، وهيئة الرقابة على تداول المنتجات البترولية، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية المجمعة بطرق غير مشروعة، شملت 8 أطنان سولار بمحطة أولى و19.6 طن بنزين 80 و10 أطنان سولار بمحطة ثانية و3.2 طن سولار و12.8 طن بنزين 80 بمحطة ثالثة وتعطيل منظومة القياس الآلي للتنكات (ATG) بهدف التلاعب في الكميات، كما تم التحفظ على المضبوطات وإحالة المسؤولين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وأشاد محافظ أسيوط بجهود اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية برئاسة المهندس تامر محمد السيد عويس، وعضوية عبدالناصر كامل، وبالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية ومديرية التموين، مؤكدًا أن تلك الجهود أسهمت في تحقيق الانضباط بسوق المنتجات البترولية وضمان توافر الوقود والبوتاجاز للمواطنين دون انقطاع أو احتكار.

وفي ختام تصريحاته، وجه محافظ أسيوط الشكر لوزير البترول المهندس كريم بدوي، والهيئة المصرية العامة للبترول بقيادة المهندس صلاح عبدالكريم، على دعمهم المستمر للمحافظة، مشيرًا إلى أن التعاون البناء بين أجهزة الدولة كان له الأثر الكبير في استقرار سوق الوقود وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

