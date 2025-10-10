الجمعة 10 أكتوبر 2025
محافظ أسيوط: توفير "تروسيكلات خفيفة" مجهزة لإقامة مشروعات عمل للشباب

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن إطلاق مبادرة جديدة لتشغيل الشباب والخريجين من أبناء المحافظة، بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأسيوط والهيئة العربية للتصنيع، بهدف توفير وسائل تشغيل مناسبة وفرص عمل حقيقية للشباب في مختلف مراكز المحافظة.

توفير "تروسيكلات خفيفة" مجهزة لإقامة مشروعات متنوعة للشباب 

وقال محافظ أسيوط: إن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، من خلال توفير فرص عمل مستدامة وفتح آفاق جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تتضمن توفير "تروسيكلات خفيفة" مجهزة لإقامة مشروعات متنوعة تناسب طبيعة كل مركز واحتياجات الشباب.

خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الدخل للأسر المستفيدة

وأوضح محافظ أسيوط أن التروسيكلات سيتم تخصيصها لإقامة مشروعات خدمية وإنتاجية مثل بيع المشروبات والمأكولات، ومشروعات الخبز، والمكوجي، والآيس كريم، فضلا عن مشروعات زراعية وصناعية صغيرة مثل الصوبات الزراعية والمزارع السمكية، بما يسهم في تنمية القرى وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الدخل للأسر المستفيدة.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة حريصة على تقديم كل أوجه الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في تنفيذ مشروعاتهم من خلال جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، الذي يقدم تسهيلات كبيرة في إجراءات الترخيص والتمويل والتدريب ودراسات الجدوى، مؤكدًا أن الهدف هو تحويل طاقات الشباب إلى مشروعات إنتاجية ناجحة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي.

ودعا محافظ أسيوط الشباب والخريجين الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى سرعة التوجه إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأسيوط بمقره في شارع الجلاء للاستعلام وتقديم الطلبات، أو الاتصال على الأرقام: 01007225154 – 01001106362.

محافظة أسيوط: تخفيضات على إعلانات الشركات الملتزمة بتوفير فرص عمل للشباب

جامعة أسيوط تنظم يوما توظيفيا لإتاحة فرص عمل لطلاب كلية التجارة

وأكد محافظ أسيوط في ختام تصريحه أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم المبادرات التي تستهدف تشغيل الشباب والنهوض بالقطاع الاقتصادي المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في جميع مراكز وقرى محافظة أسيوط.

