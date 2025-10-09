الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يهنئ المنتخب الوطني بالتأهل لمونديال 2026

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو

قدم اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، خالص التهاني إلى لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، بعد الفوز المستحق على منتخب جيبوتي بثلاثة أهداف دون رد، والتأهل رسميًّا إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، مؤكدًا أن هذا الإنجاز الوطني الكبير أدخل البهجة إلى قلوب جميع المصريين.

 

وقال محافظ أسيوط إن هذا الانتصار يأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية خاصة، تزامنًا مع احتفالات الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ما يجسد روح التحدي والإصرار والعزيمة التي يتحلى بها أبناء الوطن في مختلف ميادين العمل والإنجاز.

 

أداء رجولي وانضباط الفني

وأشاد محافظ أسيوط بالمستوى المشرف الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، مؤكدًا أن الأداء الرجولي والانضباط الفني يعكسان روح الانتماء والمسؤولية الوطنية، مثمنًا الجهد الكبير الذي بذله الجهاز الفني والإداري لتحقيق هذا الفوز التاريخي الذي أسعد الملايين من المصريين.

 

وأضاف محافظ أسيوط أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بالشباب والرياضة، باعتبارهما ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتعزيز روح الولاء والانتماء، مؤكدًا أن ما يحققه المنتخب من إنجازات هو ثمرة هذا الدعم والرعاية المتواصلة.

أخبار الرياضة اليوم: منتخب مصر يتأهل لكأس العالم 2026.. سوروب مديرا فنيا للأهلي.. ونجم الزمالك يرحب بالتجديد مقابل وعد بالاحتراف

شاهد، احتفالات لاعبي منتخب مصر بعد التأهل للمونديال ورقصة محمد صلاح وتريزيجيه

 

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته موجهًا الدعاء بالتوفيق لمنتخب مصر في مشواره القادم، قائلًا نثق بقدرة لاعبينا على مواصلة تحقيق النتائج المشرفة ورفع اسم مصر عاليًا في كل المحافل الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط اكتوبر المجيدة الشباب والرياضة الشعب المصرى اللواء هشام أبوالنصر المتحدة الامريكية المنتخب الوطني الولايات المتحدة انتصارات أكتوبر المجيدة ذكري انتصارات اكتوبر محافظ أسيوط محافظة اسيوط مونديال 2026 نهائيات كأس العالم 2026 نهائيات كاس العالم منتخب مصر منتخب جيبوتي

مواد متعلقة

تعليم أسيوط يحيل 3 مسئولين بالبرنامج العلاجي للطلاب الضعاف للتحقيق

ضبط طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأسيوط

محافظ أسيوط يتابع أعمال إصلاح كسر محطة المراغي المفاجئ ويوجه بتوفير سيارات مياه للمواطنين

تعليم أسيوط يعلن تطبيق برامج علاجية للطلاب الضعاف وإطلاق منظومة فصل المخلفات بالمدارس

القومسيون الطبي بأسيوط يستقبل 85 مرشحا لتوقيع الكشف الطبي لانتخابات النواب

جامعة أسيوط تنظم ندوات توعوية لمكافحة انتشار المخدرات بين الطلاب

محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء في ذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو وصور)

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ يد فتاة بعد بترها

الأكثر قراءة

رفض هذا المنصب، موقف عماد النحاس من الاستمرار داخل الأهلي

مصرع عنصر إجرامي وإصابة رئيس مباحث شبين القناطر في تبادل إطلاق نار بالقليوبية

بيان أمريكي مرتقب بشأن التوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب في غزة

انخفاض البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

بعد الصراع على الكرسي، تعرف على المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس النواب

ترامب: ربما أذهب لـ مصر الأحد المقبل لإتمام اتفاق غزة

حالة الطقس غدا الخميس، توقعات بسقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث صحراوي الأقصر الغربي لـ 6 أشخاص وإصابة 18 آخرين

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الصلح في المنام وعلاقتها بحدوث تغيير إيجابي

أمين البحوث الإسلامية: الإسلام لا يبدأ بالعدوان ويحفظ حق الإنسان في الدفاع عن وطنه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads