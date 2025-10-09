محافظ أسيوط يهنئ المنتخب الوطني بالتأهل لمونديال 2026

قدم اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، خالص التهاني إلى لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، بعد الفوز المستحق على منتخب جيبوتي بثلاثة أهداف دون رد، والتأهل رسميًّا إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، مؤكدًا أن هذا الإنجاز الوطني الكبير أدخل البهجة إلى قلوب جميع المصريين.

وقال محافظ أسيوط إن هذا الانتصار يأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية خاصة، تزامنًا مع احتفالات الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ما يجسد روح التحدي والإصرار والعزيمة التي يتحلى بها أبناء الوطن في مختلف ميادين العمل والإنجاز.

أداء رجولي وانضباط الفني

وأشاد محافظ أسيوط بالمستوى المشرف الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، مؤكدًا أن الأداء الرجولي والانضباط الفني يعكسان روح الانتماء والمسؤولية الوطنية، مثمنًا الجهد الكبير الذي بذله الجهاز الفني والإداري لتحقيق هذا الفوز التاريخي الذي أسعد الملايين من المصريين.

وأضاف محافظ أسيوط أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بالشباب والرياضة، باعتبارهما ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتعزيز روح الولاء والانتماء، مؤكدًا أن ما يحققه المنتخب من إنجازات هو ثمرة هذا الدعم والرعاية المتواصلة.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته موجهًا الدعاء بالتوفيق لمنتخب مصر في مشواره القادم، قائلًا نثق بقدرة لاعبينا على مواصلة تحقيق النتائج المشرفة ورفع اسم مصر عاليًا في كل المحافل الدولية.

