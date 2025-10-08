جامعة أسيوط: وحدة التأهيل الرئوي نقلة نوعية لخدمة المرضى بالصعيد

نظّم قسم أمراض الصدر بالمستشفى الجامعي الرئيسي بجامعة أسيوط يومًا علميًا بعنوان "من التقيّد إلى التحرر.. قوة التأهيل الرئوي"، بهدف التعريف بوحدة التأهيل الرئوي الجديدة التابعة للقسم، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وبحضور نخبة من أساتذة كلية الطب والمستشفى الجامعي، وذلك بقاعة المناقشات بالمبنى الإداري للجامعة.

إنشاء وحدة التأهيل الرئوي بجامعة أسيوط

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن إنشاء وحدة التأهيل الرئوي يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم المنظومة الطبية والبحثية وتقديم خدمات علاجية متميزة لمرضى الصدر في صعيد مصر، موضحًا أن الوحدة تهدف إلى تقديم رعاية طبية شاملة لمرضى الأمراض التنفسية المزمنة، من خلال تشخيص دقيق ومبكر، وتطوير وسائل علاجية أكثر فاعلية، وتطبيق أحدث التقنيات في العلاج الطبيعي والمراقبة الطبية.



وأشار المنشاوي إلى أن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الكوادر الطبية من خلال التدريب المستمر ورفع كفاءتهم العلمية والعملية، فضلًا عن تعزيز ثقافة الوعي الصحي لدى المرضى والمجتمع، مؤكدًا أن هذا التوجه يأتي اتساقًا مع استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شهد اليوم العلمي حضور الدكتور جمال بدر نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث،

والدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة هدى مخلوف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد الباسط خلاف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتورة صفاء مختار رئيس قسم أمراض الصدر، والدكتورة سمياء حمدي والدكتورة هند محمد سيد المشرفتين على الوحدة، إلى جانب نخبة من أساتذة أمراض الصدر بالكلية.

وأكد الدكتور جمال بدر أن دعم الأبحاث العلمية في مجال أمراض الصدر يُعد ضرورة في ظل انتشار الفيروسات التنفسية عالميًا، مشيرًا إلى أهمية التدريب على التقنيات المبتكرة في التشخيص والعلاج والتأهيل لتحسين نتائج المرضى. وأشاد بالحراك العلمي النشط الذي يشهده قسم أمراض الصدر وما يقدمه من مبادرات رائدة في تطوير الخدمات الطبية والتعليمية.

وخلال الفعالية، أوضح الحضور أن الوحدة تقدم خدماتها للحالات المصابة بالأمراض المزمنة في الصدر والمصحوبة بأعراض مثل النهجان، وذلك من خلال برنامج علاجي متكامل يشرف عليه فريق متخصص من أطباء أمراض الصدر، والروماتيزم، والتأهيل، والتغذية، والأمراض النفسية، بهدف تحسين اللياقة البدنية والصحة العامة والحالة النفسية للمرضى لتسريع عملية الشفاء، مع متابعة دقيقة للحالات بعد العلاج لمدة تمتد من 8 إلى 12 أسبوعًا لضمان استقرار حالتهم الصحية.

وتضمّن اليوم العلمي بجامعة أسيوط سلسلة من المحاضرات المتخصصة لنخبة من أساتذة القسم، من بينها:

"أكثر من مذيب وتوضيح أوجه الاستفادة المتعددة للأسيتيل سيستين في أمراض الصدر" للدكتورة مها غانم، و"استراتيجية المضادات الحيوية في عدوى الجهاز التنفسي" للدكتور جمال ربيع، و"التأهيل الرئوي من الماضي إلى المستقبل" للدكتورة سمياء حمدي، و"وصف التمارين الطبية للتأهيل الرئوي في أمراض الصدر المزمن" للدكتورة هند محمد سيد،

إلى جانب مشاركة قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بمحاضرة بعنوان "الحبوب غير الموصوفة: ما يجعل التأهيل الرئوي علاجًا لا يمكن إهماله" للدكتورة صفاء مهران.

