محافظ أسيوط: إنشاء مدرسة تجريبية جديدة بجوار استاد الأربعين

ترأس اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من القضايا الجماهيرية ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الجارية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 ودعم خطط التنمية الشاملة.

وشهدت الجلسة حضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمد عصامي مساعد مدير الأمن، والعميد أركان حرب هاني الفاروق المستشار العسكري، إلى جانب وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات وشركات المرافق.

وفي مستهل الاجتماع، وجه محافظ أسيوط برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذا اليوم التاريخي يظل رمزًا للفداء والعزيمة، ومعاهدًا القيادة السياسية على مواصلة العمل الجاد لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

إنجاح الزيارة الرعوية لقداسة البابا تواضروس الثاني

كما أعرب محافظ أسيوط عن خالص شكره لأعضاء المجلس التنفيذي وأجهزة الشرطة على جهودهم المتميزة في إنجاح الزيارة الرعوية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التي شهدت افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التعليمية والصحية والكنائس الجديدة بالمحافظة، مشيدًا بحفاوة واستقبال أبناء أسيوط للبابا ومظاهر التحضر التي عكست أصالة أهل الصعيد.

وخلال الجلسة، أعلن محافظ أسيوط عن إطلاق مبادرة جديدة لتكتلات الأقمشة والمنسوجات ضمن التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وزيادة الدخل المحلي من خلال تخصيص كل قرية لإنتاج سلعة محددة لضمان الجودة والتميز، مؤكدًا أن المبادرة تأتي ضمن خطة المحافظة لإنشاء قرى منتجة تدعم الصناعات الصغيرة والحرف التراثية التي تشتهر بها أسيوط.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى استمرار التعاون المثمر مع الهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ مشروعات خدمية واستثمارية لأبناء المحافظة، منها عربات طعام متنقلة مجهزة، ومزارع سمكية وصوب زراعية، موجهًا باستبدال الأكشاك العشوائية بنماذج حضارية موحدة تحافظ على المظهر الجمالي والهوية البصرية للمحافظة، مع ترقيم كافة الاكشاك وعمل كيو أر كود عليها لمعرفة بياناتها مع وضع الرخصة على الكشك بشكل واضح، كما كلف مدير عام جهاز المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع رؤساء المراكز لتحديد أماكن العربات بما يضمن السيولة المرورية والتنظيم الحضاري.

إنشاء مدرسة تجريبية جديدة بجوار استاد الأربعين

وفي سياق متصل، أعلن محافظ أسيوط عن الموافقة على إنشاء مدرسة تجريبية جديدة بجوار استاد الأربعين لخدمة أبناء المنطقة، استجابة لمطالب أولياء الأمور وحرصًا على تخفيف الكثافة الطلابية.

إنجاز مشروعات التكتلات الاقتصادية منها مزارع البط وأبراج الحمام ومناحل العسل

وشهد الاجتماع عرض فيلم تسجيلي لأبرز إنجازات المراكز والمدن في المشروعات الإنتاجية ضمن التكتلات الاقتصادية، منها مزارع البط وأبراج الحمام ومناحل العسل ومفارم المخلفات الزراعية، حيث أكد المحافظ أهمية تطوير هذه المشروعات والتوسع فيها واستثمار المنح والدعم المقدم من الهيئات المانحة لخدمة المجتمع المحلي.

كما شدد محافظ أسيوط على دعم الحرف التراثية والمنتجات اليدوية مثل التلي والسجاد العدوي ومنتجات خان الخليلي، موجهًا بتشجيع مشاركة هذه المنتجات في المعارض المحلية والدولية وتقديم التسهيلات اللازمة للمشاركين من الحرفيين وأصحاب الورش.

وفي ملف الموارد البشرية، أكد أبو النصر أهمية رفع كفاءة العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات في مجالات اللغة والحاسب الآلي، موجهًا مركز التدريب على علوم الحاسب بتطوير برامجه بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي، مع تخصيص حوافز للمتميزين في الأداء.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، وتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة، مع دعم شركات الجمع المنزلي بالمعدات، ووضع صناديق قمامة على أعمدة الإنارة، والتخطيط لإنشاء مدفن مخصص للمخلفات الخطرة بالمحافظة.

متابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء

وتناول الاجتماع أيضًا متابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء، وموقف منظومة المتغيرات المكانية، وتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالتنسيق مع بنك الاستثمار القومي لاستكمال المرحلة الثانية منها، إلى جانب تقنين أراضي أملاك الدولة واستردادها وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017.

وفي ختام الجلسة، أعلن المحافظ اعتماد قبول عدد من التبرعات لصالح المحافظة وصندوق الخدمات والتنمية المحلية، شملت 15 كرسيًا كهربائيًا و15 كرسيًا يدويًا من مصنع تابع للهيئة العربية للتصنيع، وشحنة أدوية، و10 كراسي كهربائية متحركة مقدمة من إحدى شركات الأدوية بالقاهرة لخدمة ذوي الهمم، موجهًا الشكر للجهات المانحة على دعمها المجتمعي وجهودها في خدمة أبناء أسيوط.

