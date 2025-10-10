إقبال متوسط على انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بأسيوط (فيديو)

شهدت لجنة الانتخابات بنقابة الأطباء الفرعية بأسيوط اليوم الجمعة، إقبالًا متوسطًا من الناخبين في عملية الاقتراع، حيث لوحظ ضعف في مشاركة الأطباء بعملية التصويت خلال الانتخابات.

وكانت النقابة العامة للأطباء دعت أعضاء النقابة للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي للأطباء لاختيار أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية اليوم الجمعة 10 أكتوبر.

وشددت لجنة انتخابات نقابة الأطباء بأسيوط، على أن عملية التصويت تتم بشكل سري ومنفرد داخل الساتر المخصص لذلك، باستخدام بطاقات ملونة تميز كل مستوى انتخابي، مؤكدة أن أي شكل من أشكال الدعاية داخل مقار الاقتراع محظور تمامًا، حفاظًا على حياد العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.

الالتزام بميثاق الشرف الانتخابي

ودعت لجنة الانتخابات بأسيوط جميع المرشحين إلى الالتزام بميثاق الشرف الانتخابي، الذي يهدف إلى ترسيخ القيم النقابية والمبادئ الأخلاقية التي تحكم العلاقات بين الأطباء، وتعزيز روح الزمالة والمنافسة الشريفة خلال فترة الانتخابات.

الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية

وأوضحت اللجنة أن الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية تتضمن حضور أعضاء اللجنة من الهيئة القضائية وممثلي لجنة الإشراف بالنقابة وثلاثة من وكلاء المرشحين، وفي حال غيابهم يتم اختيار ناخبين من الحاضرين لضمان اكتمال النصاب، إضافة إلى التأكد من جاهزية مقار الاقتراع واستيفائها لكافة التجهيزات المطلوبة مثل الكبائن أو السواتر التي تضمن سرية التصويت وعدم التأثير على إرادة الناخبين.

وأشارت إلى أن اللجنة ستتولى مراجعة واستلام الكشوف والبطاقات الانتخابية والنماذج الخاصة بالاقتراع، بعد فض الشمع الأحمر من الصناديق بحضور مندوبي النقابة العامة، كما سيتم التأكد من خلو صناديق الاقتراع قبل غلقها بالشمع الأحمر استعدادًا لبدء التصويت.

وتتضمن العملية التنظيمية وجود موظفين لكل صندوق انتخابي، أحدهما مسؤول عن التحقق من شخصية الناخب عبر كارنيه النقابة أو مستند رسمي، والآخر مسؤول عن تسليم بطاقات التصويت والتأكد من وضعها في الصندوق بشكل صحيح، وبعد الإدلاء بالصوت يقوم الطبيب بغمس إصبعه في الحبر الفسفوري كإجراء يضمن عدم تكرار التصويت.

وأكدت اللجنة أنه يحق لكل مرشح أو وكيله، بموجب توكيل رسمي من النقابة أو الشهر العقاري، دخول مركز الاقتراع لمتابعة سير العملية الانتخابية، كما يحق لممثلي الجمعيات والمنظمات المصرح لها بالمراقبة من قبل اللجنة العامة الحضور وتسجيل بياناتهم في كشوف المراقبين.

