محافظ أسيوط يكرم أبطال السباحة لفوزهم بـ33 ميدالية ببطولة مراكز الشباب

كرم اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فريق المحافظة للسباحة بمراكز الشباب، بعد تتويجهم بالمركز الأول في بطولة الصعيد لمراكز الشباب في نسختها الثالثة، والتي أقيمت باستاد بني سويف الرياضي خلال شهر سبتمبر الماضي.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمد عصامي مساعد مدير الأمن، والعميد أركان حرب هاني الفاروق المستشار العسكري، إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

 

فريق أسيوط للسباحة يحصد 33 ميدالية متنوعة (ذهبية وفضية وبرونزية) 

وأوضح أبو النصر أن فريق أسيوط شارك في البطولة بـ 30 سباحًا متميزًا من الجنسين، ممثلين لمركزي شباب ناصر بأسيوط والشيخ نجيب بالقوصية، ونجحوا في حصد 33 ميدالية متنوعة (ذهبية وفضية وبرونزية) في منافسات الفردي والتتابع، مشيرًا إلى أن 14 سباحًا منهم تمكنوا من الفوز بأكثر من ميدالية، وهو ما ساهم في تتويج المحافظة بالمركز الأول وكأس البطولة عن جدارة.

ووجه المحافظ التهنئة لأبطال أسيوط وجهازهم الفني والإداري، مثمنًا ما قدموه من أداء مشرف يمثل شباب المحافظة، ومؤكدًا دعمه الكامل لهم لمواصلة تحقيق الإنجازات الرياضية على مستوى الجمهورية.

محافظ أسيوط يكرم رموزًا ومواهب شبابية ورواد ابتكار

محافظ أسيوط يكرم قيادات المديرية المالية ومنظمي الدورات التدريبية (صور)

وفي ختام الحفل، حرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع محافظ أسيوط احتفاءً بهذا الإنجاز، معربين عن سعادتهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة التي تعكس اهتمام المحافظة بأبنائها الموهوبين، وتشجعهم على مواصلة النجاح ورفع اسم أسيوط عاليًا في مختلف المنافسات الرياضية.

