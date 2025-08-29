صحة وتضامن أسيوط يناقشان برنامجي "مودة" و"2 كفاية" وفحوصات ذوي الهمم

التقى الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعقدا اجتماعًا، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين المديريتين لضمان تكامل الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين وذلك بحضور وفد مديرية الصحة الذي ضم الدكتورة مروة أبو المكارم مدير إدارة تنظيم الأسرة وحسني رجب مدير العلاقات العامة والمعتصم بالله السيوطي مدير الإعلام مساعد مدير إدارة متابعة المديريات ونجية إبراهيم مشرف عام الرائدات الريفيات بمديرية الصحة.

برنامج الألف يوم الأولى وبرنامجي "مودة"، و"2 كفاية

تناول الاجتماع استعراض ملفات التعاون المشتركة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية الصحية للمواطنين، حيث تم مناقشة التعاون في الخدمات الصحية المقدمة للفئات والأعمار المختلفة التي تخدمها كلتا الوزارتين من خلال البرامج المختلفة بما يشمل برنامج الألف يوم الأولى، وبرنامجي "مودة"، و"2 كفاية"، وبطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشروطية الصحية للأمهات والأطفال المستفيدين من الدعم النقدي "تكافل"، وحماية الأطفال المكفولين في منظومة موحدة، وكذلك برنامج التربية الأسرية الإيجابية وتقديم الخدمات الصحية والنفسية للأطفال وكبار السن في مؤسسات الرعاية، بالإضافة إلى التعاون في خدمات الإغاثة والرعاية الصحية في الهلال الأحمر المصري وغيره من الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات صحية.

أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الرائدات الريفيات

وخلال تصريحاته أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط إلى أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الرائدات الريفيات التابعين لمديرية الصحة والسكان والرائدات الاجتماعيات بمديرية التضامن الاجتماعي لتحقيق التكامل في التوعية بالخدمات المقدمة للمواطنين ضمن برامج الرعاية الصحية والاجتماعية.

الفحوصات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة

كما تناول اللقاء مناقشة الجانبان آليات التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالفحوصات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن كارت الخدمات المتكاملة ومناقشة ملف الرعاية الصحية للأطفال بدور الرعاية الاجتماعية، وميكنة منظومة الملفات الخاصة بالأطفال المعثور عليهم بدور الإيواء.

التوسع في عيادات “2 كفاية”

وتناول الاجتماع أيضًا عيادات "2 كفاية" والتوسع فيها لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية في المناطق التي تعاني من فجوة الخدمات أو من الخدمات غير الملباة، وذلك لتعظيم جهود تنظيم وتنمية الأسرة المصرية.

وأكد الجانبان التعاون المشترك في تقديم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال المستفيدين من الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وذلك تأكيدًا على أهمية الصحة الإنجابية لمستفيدات تكافل في كافة المناطق خاصة في المناطق الريفية، والرعاية الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات للتحقق من اكتمال جدول التطعيمات، وتغذية ونمو الطفل، والاكتشاف المبكر للإعاقة، وحمايته من كافة الأمراض في الألف يوم الأولى وفي مرحلة الطفولة المبكرة.

التنسيق بين مديريتي الصحة والتضامن

من جانبه أكد حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط على أهمية التنسيق أيضًا فيما يخص الجمعيات الأهلية المقدمة للخدمات الصحية والتي هي تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي ولكنها تحصل على اعتماداتها الفنية من قطاع العلاج الحر بمديرية الصحة، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين يحصلون على الخدمات الصحية من الجمعيات الأهلية خاصة على مستوى القرى والنجوع، ولذلك تمت الإشارة إلى أهمية ربط خدمات تلك الجمعيات بخدمات وزارة الصحة بما يشمل أسرة الرعاية المركزة وأجهزة الغسيل الكلوي، والحضانات، ومراكز علاج الأورام، وغيرها من الخدمات.

وأضاف وكيل أسيوط أن الصحة والسكان لهما دور في تعزيز الصحة البدنية والنفسية للأطفال والمسنين في دور الرعاية الاجتماعية وفي مؤسسات الكبار بلا مأوى، حيث طلب الدعم من الصحة والسكان في إعداد ملفات صحية محدثة ومميكنة لجميع قاطني دور الرعاية،وكذلك طلب الدعم النفسي لبعض الفئات التي يمكن أن تشكل خطورة على نفسها وعلى نظرائها في نفس المكان.

