أخبار مصر: مفاجأة صحية عن "قلب" ترامب قبل زيارته لمصر، تمساح يثير الرعب بشوارع الهرم، تعاقد عماد النحاس مع نادٍ خليجي كبير

ترامب: الرهائن سيعودون الإثنين وسأتوجه إلى مصر للمشاركة في خطة إعادة إعمار غزة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل "صفقة عظيمة لإسرائيل، وللعرب، وللمسلمين، وللعالم أجمع".

تحرك أمني لكشف هوية المتهم بإطلاق تمساح بشوارع الهرم

تحفظت أجهزة أمن الجيزة على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المكان الذي عثر فيه على تمساح، قام أحد الأشخاص بإلقائه، لإثارة الرعب والفرع بين المواطنين بدائرة قسم شرطة الهرم.

اليوم، غلق باب القبول الاستثنائي لطلاب الثانوية 2023 للالتحاق بالمعاهد

تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، فتح باب القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 من الحاصلين على الشهادات الثانوية المختلفة (العامة والفنية)، للتقديم بالمعاهد الخاصة العالية والمتوسطة للعام الجامعي 2025 /2026، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

فقد أعصابه وشتم المذيع، أبو مرزوق ينسحب على الهواء بسبب سؤال عن هجوم 7 أكتوبر (فيديو)

خرج القيادي البارز وعضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، عن شعوره وانسحب على الهواء خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة بعد سؤال عن هجوم أكتوبر مما أثار جدلًا واسعًا، خلال الساعات الأخيرة.

من أم الدنيا إلى بلد الحضارة، الزوراء العراقي يعلن رسميا التعاقد مع عماد النحاس

أعلن نادي الزوراء العراقي التعاقد مع عماد النحاس، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كمدير فني للفريق العراقي بعد رحيله عقب تعاقد النادي مع المدرب الدنماركي ياس سوروب.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة البرتغال ضد أيرلندا بتصفيات المونديال

يشهد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، إقامة العديد من المواجهات في الملاعب الأوروبية والآسيوية.

بدء وصول قوات أمريكية إلى إسرائيل لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ذكرت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن مسؤول في البنتاجون أن قوات أمريكية بدأت بالوصول إلى إسرائيل في إطار إنشاء مركز تنسيق مدني–عسكري مهمته متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفاة المغني الأسطوري لفرقة الروك "ذا مودى بلوز" بشكل مفاجئ

توفي المغني وعازف الباس في فرقة الروك الشهيرة “ذا مودى بلوز” "The Moody Blues"، جون لودج، بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 82 عامًا.

300 مليار دولار في ساعات، خسائر ضخمة للعملات المشفرة بعد رسوم ترامب الجديدة على الصين

تراجعت العملات المشفرة بشكل حادة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه فرض رسوم جديدة على الصين بنسبة 100%، ما أثار موجة قلق في الأسواق ودفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

عايز يخطفها، هجوم مفاجئ لمعجب على فنانة عالمية خلال حفل بميامي (فيديو)

تعرضت المغنية وكاتبة الأغاني الشهيرة بيلي إيليش لهجوم مفاجئ من أحد حضور حفلها في ميامي.

بينهم مسؤولون كبار، اليوم نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية رشوة وزارة الصحة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 9 متهمين، من بينهم مسؤولون كبار بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، في قضية رشوة كبرى المعروفة إعلاميًّا بقضية “رشوة كبرى بوزارة الصحة” تتعلق بصرف مستلزمات طبية من المخزون الإستراتيجي للدولة بقيمة 65 مليون جنيه لصالح شركات خاصة، بالمخالفة للقانون.

قبل زيارته مصر وإسرائيل، طبيب البيت الأبيض يكشف نتائج فحوصات ترامب ويكشف مفاجأة عن قلبه

أفاد طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مذكرة صادرة عن البيت الأبيض، بأن تقييمًا طبيًّا أُجري في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني، يوم الجمعة، أظهر أن الرئيس يتمتع بصحة ممتازة.

الأضخم في تاريخ الكرة العالمية، ناد سعودي يقدم عرضا خياليا لضم فينيسيوس

كشفت تقارير إسبانية عن دخول نادي أهلي جدة في مفاوضات مباشرة مع ريال مدريد للتعاقد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في صفقة قد تكون الأضخم في تاريخ الكرة العالمية.

لحظة نقل الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية (فيديو)

بدأ المئات من عناصر وحدة "نحشون" التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية الليلة الماضية (بين الجمعة والسبت) بنقل "الأسرى الأمنيين" الفلسطينيين الذين من المتوقع إطلاق سراحهم بموجب صفقة غزة.

انتظره أمام منزله والكاميرات كشفته، القبض على المتهم بإنهاء حياة طليق شقيقته بالمنصورة

لقي شخص مصرعه بطعنات غادرة على يد شقيق طليقته في منطقة جديلة قسم ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية لخلافات تتعلق بالنسب، فصدد له طعنات غادرة، وجرى ضبط المتهم للعرض على النيابة العامة.

ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل.

