تعليم الجيزة تطلق تحذيرا هاما لطلاب الشهادة الإعدادية

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، برئاسة سعيد عطية، تنبيهًا عاجلًا لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بشأن ضرورة الالتزام الكامل بالانضباط داخل لجان الامتحانات.



وأكدت المديرية على أهمية التحلي بالأخلاق الحميدة والاحترام المتبادل بين الطلاب، محذرة من أن أي تصرف مخالف للنظام، مثل إثارة الشغب، رفع الصوت بطريقة غير لائقة، استخدام ألفاظ غير مناسبة، أو إتلاف أثاث المدرسة، سيعرّض الطالب وولي أمره للمساءلة القانونية.



عقوبات عدم الالتزام داخل اللجان

وأضافت المديرية أن العقوبات قد تصل إلى حرمان الطالب من أداء الامتحان أو إلغاء جميع امتحاناته وإعادة العام الدراسي بالكامل، ما يؤثر سلبًا على مستقبل الطالب الأكاديمي وطموحاته الدراسية.



وشدد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الدور المهم لأولياء الأمور في متابعة أبنائهم وتوجيههم للالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة لسير الامتحانات، لضمان بيئة هادئة وآمنة تساعد الطلاب على التركيز وتحقيق أفضل النتائج.



وأوضحت المديرية أن الانضباط والأدب والاحترام يمثلون الطريق الحقيقي للنجاح، وأن الطالب الملتزم أخلاقيًا هو فخر مدرسته وأسرته ومستقبله التعليمي.



