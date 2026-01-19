الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعليم الجيزة تطلق تحذيرا هاما لطلاب الشهادة الإعدادية

تنبيه هام
تنبيه هام
18 حجم الخط
ads

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، برئاسة سعيد عطية، تنبيهًا عاجلًا لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بشأن ضرورة الالتزام الكامل بالانضباط داخل لجان الامتحانات.
 

وأكدت المديرية على أهمية التحلي بالأخلاق الحميدة والاحترام المتبادل بين الطلاب، محذرة من أن أي تصرف مخالف للنظام، مثل إثارة الشغب، رفع الصوت بطريقة غير لائقة، استخدام ألفاظ غير مناسبة، أو إتلاف أثاث المدرسة، سيعرّض الطالب وولي أمره للمساءلة القانونية.
 

عقوبات عدم الالتزام داخل اللجان

وأضافت المديرية أن العقوبات قد تصل إلى حرمان الطالب من أداء الامتحان أو إلغاء جميع امتحاناته وإعادة العام الدراسي بالكامل، ما يؤثر سلبًا على مستقبل الطالب الأكاديمي وطموحاته الدراسية.
 

وشدد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الدور المهم لأولياء الأمور في متابعة أبنائهم وتوجيههم للالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة لسير الامتحانات، لضمان بيئة هادئة وآمنة تساعد الطلاب على التركيز وتحقيق أفضل النتائج.
 

وأوضحت المديرية أن الانضباط والأدب والاحترام يمثلون الطريق الحقيقي للنجاح، وأن الطالب الملتزم أخلاقيًا هو فخر مدرسته وأسرته ومستقبله التعليمي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بالجيزة التربية والتعليم سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة سعيد عطية مديرية التربية والتعليم مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة مدير مديرية التربية والتعليم لطلاب الشهادة الإعدادية

مواد متعلقة

التعليم تطلق تنبيها هاما لطلاب أولى ثانوي، رابط ومواعيد إعادة اختبار البرمجة

من المخلفات إلى فرص خضراء، محمية نبق تطلق نموذجا جديدا للتنمية البيئية

الجيزة والبنك الأهلي يطلقان شراكة لتمويل ودعم المستثمرين بالمناطق الصناعية

قبل ما تشتري مكمل غذائي، الجيزة تكشف خطرًا يهدد صحة آلاف الرياضيين

راكب سري يفضح المخالفين، محافظة الجيزة تشن حربًا على تقطيع خط السير

محافظ الجيزة يتابع استعدادات كأس العالم للقوة البدنية بمنطقة الهرم

محافظ الجيزة يبحث مع أعضاء البرلمان الجدد خريطة عمل مشتركة لخدمة المواطنين

إعلان أسماء الفائزين بوحدات مشروع 50 بيتا ريفيا بقرية القصر بالواحات البحرية
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

الدوري الإيطالي، كومو يتقدم على لاتسيو بثنائية في الشوط الأول

مسلسلات رمضان 2026، قناة ON تطرح برومو جديدا لـ "علي كلاي" (فيديو)

طقس الغد، أمطار خفيفة على هذه المناطق

انتحار شاب بحبتي غلة في الوادي الجديد

ضبط 3 أشخاص بالإسماعيلية استولوا على مستندات من الشهر العقاري

رئيس شركة مياه بني سويف تتابع أعمال تجديد محطة صرف ننا بإهناسيا

وفاة مشجع سنغالي بطعنات في المغرب بعد نهائي أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، سيرة ابن الفارض وأشعاره

الأوقاف: مؤتمر المهن في الإسلام رسالة مصر للعالم

ما حكم استعمال الموظف معلومات الشركة في المصلحة الخاصة؟ المفتي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية