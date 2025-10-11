مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة البرتغال ضد أيرلندا بتصفيات المونديال

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، إقامة العديد من المواجهات في الملاعب الأوروبية والآسيوية.

مواعيد التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا

الإمارات ضد عمان

8:15 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



العراق ضد إندونيسيا

الساعة: 10:30 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2

مواعيد التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا

البرتغال ضد إيرلندا

9:45 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5



إسبانيا ضد جورجيا

الساعة: 9:45 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3



إستونيا ضد إيطاليا

الساعة: 9:45 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.