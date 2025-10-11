السبت 11 أكتوبر 2025
رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة البرتغال ضد أيرلندا بتصفيات المونديال

منتخب إسبانيا، فيتو
منتخب إسبانيا، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، إقامة العديد من المواجهات في الملاعب الأوروبية والآسيوية.

 

مواعيد التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا

الإمارات ضد عمان
8:15 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1


العراق ضد إندونيسيا
الساعة: 10:30 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 2

مواعيد التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا

البرتغال ضد إيرلندا
 9:45 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5


إسبانيا ضد جورجيا
الساعة:  9:45 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3


إستونيا ضد إيطاليا
الساعة: 9:45 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4

الجريدة الرسمية