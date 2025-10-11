السبت 11 أكتوبر 2025
أخبار مصر

اليوم، غلق باب القبول الاستثنائي لطلاب الثانوية 2023 للالتحاق بالمعاهد

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي، فيتو
تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، فتح  باب القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 من الحاصلين على الشهادات الثانوية المختلفة (العامة والفنية)، للتقديم بالمعاهد الخاصة العالية والمتوسطة للعام الجامعي 2025 /2026، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وافق على فتح باب القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 من الحاصلين على الشهادات الثانوية المختلفة (العامة والفنية)، للتقديم بالمعاهد الخاصة العالية والمتوسطة للعام الجامعي 2025 /2026، وذلك وفق الضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.


ووجه الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، بالاستجابة لطلبات أولياء الأمور والطلاب الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الأعوام السابقة، حرصًا من الوزارة على دعم مستقبلهم التعليمي، وتأكيدًا لدورها في تيسير السبل لاستيعاب جميع الطلاب المستحقين للالتحاق بالتعليم العالي، من خلال فتح باب التقديم عبر الرابط المخصص لذلك.

ويمكن للطلاب الراغبين في التقديم حتى الساعة الخامسة مساء اليوم السبت الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٥، الدخول على الرابط التالي.

الجريدة الرسمية