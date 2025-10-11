300 مليار دولار في ساعات، خسائر ضخمة للعملات المشفرة بعد رسوم ترامب الجديدة على الصين

تراجعت العملات المشفرة بشكل حادة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه فرض رسوم جديدة على الصين بنسبة 100%، ما أثار موجة قلق في الأسواق ودفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.



وتكبدت عملة بتكوين خسائر قاسية مسجلة هبوطًا بنحو 6%، إلى مستوى 113.602.00 ألف دولار، فيما تجاوز إجمالي خسائر القيمة السوقية للعملات المشفرة 300 مليار دولار في اليوم.

وخسرت عملة الإيثر نحو 10.60% ووصلت إلى أقل من 4000 دولار عند 3.874.32، كما تراجعت عملة سولانا بنحو 6.49% إلى 204.28 دولار.

وكان ترامب قد أعلن الجمعة، فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل.

وكتب ترامب في صفحته على منصة "تروث سوشيال": "استنادا إلى حقيقة أن الصين اتخذت هذا الموقف غير المسبوق، وتحدثًا باسم الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وليس باسم الدول الأخرى التي تعرضت لتهديد مماثل، واعتبارا من 1 نوفمبر 2025 (أو قبل ذلك، اعتمادًا على أي الإجراءات أو التغييرات الإضافية ستتخذها الصين)، ستفرض الولايات المتحدة الأمريكية تعرفة جمركية بنسبة 100% على الصين، علاوة على أي تعرفة تدفعها حاليًّا. وفي 1 نوفمبر أيضًا، سنفرض ضوابط تصدير على أي من البرامج (Software) الحيوية وجميعها".

