بدء وصول قوات أمريكية إلى إسرائيل لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ذكرت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن مسؤول في البنتاجون أن قوات أمريكية بدأت بالوصول إلى إسرائيل في إطار إنشاء مركز تنسيق مدني–عسكري مهمته متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



ووفق المصدر سيضم المركز نحو 200 جندي أمريكي، وستتركز مهامهم على الإشراف على تنفيذ البنود الإنسانية واللوجستية للاتفاق، والمساعدة في إيصال المساعدات وضمان الأمن، ومراقبة الجهود الرامية إلى إنشاء إدارة مدنية في القطاع.

وأوضح التقرير أن هذه القوة لن تدخل إلى قطاع غزة، وستعمل على تنظيم وتوزيع المساعدات الإنسانية والإشراف اللوجستي وتقديم الدعم الأمني، بالإضافة إلى مراقبة التقدم نحو إقامة إدارة مدنية في القطاع.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن المركز الجديد سيُستخدم من قبل ممثلين عن عدة دول ومنظمات غير حكومية وقطاعات خاصة، بهدف تجنب الفوضى وضمان التنسيق الفعَّال لجهود الهيئات الإنسانية.

وأكدت أن بعض الجنود وصلوا من دول في الشرق الأوسط كانوا يتمركزون فيها سابقًا، فيما جاء آخرون من قيادات عسكرية أمريكية مختلفة، مضيفة أن الانتشار الكامل للقوة من المتوقع أن يكتمل بحلول يوم الأحد.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى لوكالة "رويترز" أن قوة المهام المشتركة في غزة، ستضم أيضا عناصر من مصر وقطر وتركيا إلى جانب مراقبين دوليين، وستتولى الإشراف على تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وستُكلف هذه القوة بالإشراف على انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، وضمان عدم تجدد الأعمال العسكرية، إضافة إلى مراقبة إعادة انتشار القوات الفلسطينية في مناطق محددة، وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها الحرب.

كما تهدف الخطة إلى ضمان بيئة مستقرة تمهيدا لإطلاق عملية سياسية جديدة برعاية أمريكية ودولية، تفضي إلى تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في البنتاجون قوله، إن عملية إنشاء المركز لا تزال في مراحلها الأولى وستستغرق عدة أسابيع، مضيفا: "إن الأمر سيستغرق بضعة أيام، وربما أسابيع، فهذه العملية لن تتم بين ليلة وضحاها".

ووقعت إسرائيل وحركة "حماس" اتفاقا لوقف إطلاق النار، في إطار المرحلة الأولى من مبادرة اقترحها ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق، إطلاق "حماس" الرهائن الإسرائيليين، وانسحاب إسرائيل إلى الخط الأصفر وإطلاقها سراح المئات من الفلسطينيين.

