ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل.



وكتب ترامب في صفحته على منصة "تروث سوشيال": "علمت للتو أن الصين اتخذت موقفًا عدائيًّا للغاية تجاه التجارة، حيث أرسلت رسالة شديدة العداء إلى العالم، تُعلن فيها أنها ستفرض، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025، ضوابط تصدير واسعة النطاق على جميع المنتجات التي تصنعها تقريبًا، وحتى بعض المنتجات التي لم تصنعها هي. هذا الأمر يؤثر على جميع الدول، دون استثناء، ومن الواضح أنه كان خطة وضعتها الصين قبل سنوات. إنه أمر غير مسبوق على الإطلاق في التجارة الدولية، ويمثل عارًا أخلاقيًّا في التعامل مع الدول الأخرى"، على حد تعبيره.

وأضاف ترامب: "استنادًا إلى حقيقة أن الصين اتخذت هذا الموقف غير المسبوق، وبالحديث باسم الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وليس باسم الدول الأخرى التي تعرضت للتهديد المماثل، واعتبارا من 1 نوفمبر 2025 (أو قبل ذلك، اعتمادا على أي إجراءات أو تغييرات إضافية تتخذها الصين)، ستفرض الولايات المتحدة الأمريكية تعريفة جمركية بنسبة 100% على الصين، علاوة على أي تعريفة تدفعها حاليا. وفي 1 نوفمبر أيضا، سنفرض ضوابط تصدير على أي وجميع البرامج (Software) الحيوية"، وفق وصفه.

وختم الرئيس الأمريكي منشوره بالقول: "من المستحيل تصديق أن الصين كانت لِتتخذ مثل هذا الإجراء، لكنها فعلت ذلك، والباقي تاريخ. شكرا لاهتمامكم بهذه المسألة!"

تجدر الإشارة إلى أن وكالة "بلومبرج" كانت قد أفادت في وقت سابق، بأن الصين تضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب لرفع القيود التجارية المفروضة على بكين لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مقدمة استثمارات بقيمة تريليون دولار.

كما ذكرت الوكالة أن "المقترحات طرحت خلال محادثات تجارية في مدريد الشهر الماضي، وخلال تلك الاجتماعات، توصل الجانبان إلى اتفاق إطاري لإبقاء عملاق التواصل الاجتماعي الصيني تيك توك يعمل في الولايات المتحدة، رغم المخاوف الأمنية التي أثارها المشرعون الأمريكيون".

من جهته، يعلق البيت الأبيض تحديدا على أسئلة حول المحادثات، مشيرا إلى أن "الإدارة تركز على ضمان وفاء الصين بالتزاماتها الحالية، في إشارة إلى ما يسمى باتفاق المرحلة الأولى خلال ولاية ترامب"، فيما أضاف مسؤول أن "الإدارة تتواصل مع الصينيين لضمان تكافؤ الفرص للشركات والمزارعين والعمال الأمريكيين".

وصرح المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينجيو، قائلا: "نأمل أن يتعاون الجانب الأمريكي مع الصين لتنفيذ التفاهمات المشتركة المهمة التي توصل إليها رئيسا دولتينا في مكالمتهما الهاتفية".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في وقت سابق، أنه سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينج خلال قمة أبيك التي تستضيفها كوريا الجنوبية، على أن يزور الصين في العام المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.