عايز يخطفها، هجوم مفاجئ لمعجب على فنانة عالمية خلال حفل بميامي (فيديو)

تعرضت المغنية وكاتبة الأغاني الشهيرة بيلي إيليش لهجوم مفاجئ من أحد حضور حفلها في ميامي.

وأظهرت لقطات انتشرت على نطاق واسع، بعد أن أنهت أغنية "Guess"، قفزت إيليش عن المسرح لتبادل التحية بالتصفيق و"الهاي فايف" مع معجبيها في الطابق الأرضي من مركز كاسيا (Kaseya Center)، قبل أن يقوم أحد الرجال بسحبها فجأة إلى داخل الحشد.

ويبدو أن إيليش اصطدمت بقوة بالحاجز الفاصل أمام المسرح.

ورغم ذلك، حافظت الفائزة بتسع جوائز "جرامي" على هدوئها، وتمكنت من الإفلات من قبضته ومواصلة السير دون أن تفقد توازنها أو تتوقف عن التفاعل مع الجمهور.

WE LOVE THIS DIVApic.twitter.com/l7tROcrKOf — Billie Eilish Spotify (@BillieSpotify_) October 10, 2025

وقالت شرطة ميامي في بيان صدر يوم الجمعة: "تم طرد الشخص من مركز كاسيا"، مؤكدة أنه لا توجد أي تهم جنائية موجهة ضد الرجل في الوقت الحالي.

وفي تصريحات لشبكة "NBC News"، قال الشاهد أندريس رودريجيز (26 عامًا)، الذي كان في الصف الأمامي وكان على وشك أن يتلقى التحية من إيليش، إنه شاهد رجلًا في الصف الثاني يمد يده فجأة ليسحب الفنانة نحوه.

billie eilish should be allowed to punch people in the face idc pic.twitter.com/e40ohAWVmO — ⟡ (@2takemyloveaway) October 10, 2025

وأضاف: "رأيت ما حدث، وكان أول ما خطر ببالي: ماذا كانت، يا ترى، خطته بالضبط؟ ماذا كان يحاول أن يفعل؟".

وتابع الشاهد أنه شعر بشيء مريب تجاه ذلك الرجل، الذي وصل إلى مكانه قبل صعود إيليش مباشرة على المسرح، وقال لفتاتين مراهقتين بجانبه دون سبب واضح: "لا تقلقا، لن أتحرش بكما".

A Billie Eilish “fan” grabbed the singer at her latest concert. pic.twitter.com/QGC3ptFvTd — Pop Crave (@PopCrave) October 10, 2025

وأردف رودريجيز: "فقالت له والدة الفتاتين: اسمع يا صديقي، ما دمت لن تفعل شيئًا غريبًا، فكل شيء على ما يرام. سمعت ذلك وقلت في نفسي: لماذا عله يقول شيئًا كهذا؟".

وسرعان ما تدخل أحد أفراد الأمن القريبين من آيليش، وسحب الرجل بعيدًا عنها، وأظهرته مقاطع الفيديو وهو يُدفع إلى الخلف ويُخرج من المنطقة.

وذكر الشاهد أن فتاة شابة بدت مصدومة خلال هذا الحادث الخاطف، وقد تم فحصها من قبل الطاقم الطبي لكنها لم تعد إلى مكانها في الحفل.

كما شوهدت إحدى المعجبات وهي تواجه الرجل الذي حاول سحب إيليش.

ومن المقرر أن تعود بيلي إيليش إلى نفس المسرح لإقامة حفلتين جديدتين يومي السبت والأحد.

