بينهم مسؤولون كبار، اليوم نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية رشوة وزارة الصحة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 9 متهمين، من بينهم مسؤولون كبار بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، في قضية رشوة كبرى المعروفة إعلاميًّا بقضية “رشوة كبرى بوزارة الصحة” تتعلق بصرف مستلزمات طبية من المخزون الإستراتيجي للدولة بقيمة 65 مليون جنيه لصالح شركات خاصة، بالمخالفة للقانون.

قضية رشوة كبرى بوزارة الصحة

وتحمل القضية رقم 13 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 42 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وتُعد من أكبر القضايا التي باشرت التحقيق فيها نيابة الأموال العامة العليا خلال العام الجاري، نظرًا لخطورتها وما انطوت عليه من وقائع تتعلق باستغلال النفوذ، والإضرار العمدي بالمال العام، ومحاولة الاستيلاء على مستلزمات طبية مخصصة لعلاج مرضى الفشل الكلوي.



وكشفت التحقيقات عن تورط موظفين عموميين في الحصول على رشاوى مالية من أصحاب شركات توريدات طبية، مقابل تسهيل صرف مستلزمات الغسيل الكلوي من المخازن المركزية التابعة لوزارة الصحة، دون سند قانوني، بزعم تخصيصها للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وتضم قائمة المتهمين ثلاثة موظفين عموميين، اتهمتهم النيابة بطلب وتلقي رشاوى مالية مقابل الإخلال بواجبات وظائفهم. حيث ثبت أن المتهمة الأولى تلقت مبلغ 2 مليون جنيه، بينما حصل المتهم الثاني على 250 ألف جنيه، والثالث على 20 ألف جنيه، من المتهمين الرابع والخامسة، عن طريق وسطاء.

وأوضحت النيابة أن تلك المستلزمات الطبية تمثل جزءًا من المخزون الاستراتيجي المخصص لعلاج مرضى الكلى، وتم تقديم طلبات صرف مزورة نيابة عن الهيئة، بناءً على تفويضين رسميين مزورين تم تزويرهما من قبل المتهمين الأول إلى الثالث.

كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الرابع والخامسة والسابع تهم تقديم وعود بعطايا مالية لموظفين عموميين للإخلال بواجباتهم الوظيفية، بينما وُجهت إلى المتهمين السادس والثامن والتاسعة تهم التوسط في تقديم الرشاوى ونقل الأموال.

ويواجه المتهمون من الرابع حتى التاسعة أيضًا اتهامات بالمشاركة في جريمة الشروع في الاستيلاء على المال العام، من خلال التحريض، والاتفاق، والمساعدة في إعداد مستندات مزورة، وتجهيز وسائل نقل المستلزمات الطبية.

