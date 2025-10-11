انتظره أمام منزله والكاميرات كشفته، القبض على المتهم بإنهاء حياة طليق شقيقته بالمنصورة

لقي شخص مصرعه بطعنات غادرة على يد شقيق طليقته في منطقة جديلة قسم ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية لخلافات تتعلق بالنسب، فصدد له طعنات غادرة، وجرى ضبط المتهم للعرض على النيابة العامة.

بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الدقهلية بلاغ من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بوصول أحد الأشخاص إلى المستشفى جثة هامدة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم ثانِ المنصورة، لموقع الحادث.

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم ثان المنصورة برپاسة رئيس المباحث وبالفحص تبين أن المتهم “م م”، اعتدى على “أحمد م ال” (كهربائي، مقيم بشارع المضرب بجديلة)، طليق شقيقته، مستخدمًا سلاحًا أبيض، بسبب خلافات عائلية تتعلق بـ”النسب”، حيث تربص به أمام منزله، وبمجرد نزوله، انهال عليه بعدة طعنات أودت بحياته في الحال.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، الذي حاول في البداية إنكار ارتكابه للجريمة، إلا أن تفريغ كاميرات المراقبة والتحريات الدقيقة أكدت تورطه الكامل في الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

