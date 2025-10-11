فقد أعصابه وشتم المذيع، أبو مرزوق ينسحب على الهواء بسبب سؤال عن هجوم 7 أكتوبر (فيديو)

خرج القيادي البارز وعضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، عن شعوره وانسحب على الهواء خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة بعد سؤال عن هجوم أكتوبر مما أثار جدلًا واسعًا، خلال الساعات الأخيرة.

واحتد أبو مرزوق بعد توجيه مذيع القناة سؤالًا حول جدوى هجوم حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر 2023 وما إن كانت الحركة قد حررت فلسطين بهذا الهجوم، ما جعل أبو مرزوق يستشيط غضبًا.

وقدم أبو مرزوق ردًّا مقتضبًا على سؤال المذيع، قائلًا: "ما من عاقل يعتقد أن هجومًا نفذه 1500 مقاتل سيحرر فلسطين"، قبل أن ينفعل على المذيع ويوجه له إهانات وشتائم صادمة، متبعًا ذلك بالانسحاب من اللقاء.

#عاجل القيادي الاخواني في حركة حماس "موسى أبو مرزوق" يتهرب من أسئلة مذيع قناة الغد، ويقول للمذيع انصرف انت وقناتك.. والمذيع يقول له هذا يكشف عقلية حمــاس التي لا تجيب على أسئلة الشعب الفلسطيني الذي تعرض للإبادة.



🔴في تفاصيل المقابله عندما سأله المذيع هل حررتم شيء من فلسطين في ٧… pic.twitter.com/aRoWJOySm7 — Tarek Abou Zeinab (@tarekabouz) October 10, 2025

وأثار موقف أبو مرزوق جدلًا كبيرًا وردود فعل واسعة، بين الفلسطينيين، بعد انتشار مقطع المقابلة وتداوله بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط استغراب كبير من انفعال القيادي الذي اعتبره كثيرون "غير مبرر".

واستهجن غالبية المعلقين طريقة رد القيادي في "حماس" على سؤال عادي حول الهجوم الذي نفذته الحركة، قبل عامين، واندلعت على إثره حرب دمرت قطاع غزة، وتسببت بمقتل وفقدان نحو 77 ألف غزي.

غادر اللقاء موسى ابو مرزوق والمذيع يقول له لا اسمح لك بالحديث معي بهذه الطريقة pic.twitter.com/vpSyYYnv1w — 🇵🇸🇵🇸منير الجاغوب 🇵🇸🇵🇸 (@MonirAljaghoub) October 10, 2025

وعلَّق منير الجاجوب الناطق باسم حركة "فتح" على المقطع بقوله: "غادر اللقاء موسى أبو مرزوق والمذيع يقول له لا أسمح لك بالحديث معي بهذه الطريقة".

