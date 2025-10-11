قبل زيارته مصر وإسرائيل، طبيب البيت الأبيض يكشف نتائج فحوصات ترامب

أفاد طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مذكرة صادرة عن البيت الأبيض، بأن تقييمًا طبيًّا أُجري في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني، يوم الجمعة، أظهر أن الرئيس يتمتع بصحة ممتازة.

وقال طبيب ترامب، شون باربابيلا، في المذكرة: "لا يزال ترامب يتمتع بصحة ممتازة، ويُظهر أداءً قويًّا في أمراض القلب والأوعية الدموية والرئتين والجهاز العصبي والجسدي"، وفق "رويترز".



وأوضحت المذكرة أن ترامب تلقى أيضًا فحوصات صحية وقائية وتطعيمات، بما في ذلك لقاح الإنفلونزا السنوي، وجرعات مُعززة مُحدثة من لقاح كوفيد-19، استعدادًا لرحلاته الدولية القادمة.

وكشف ترامب أنه يعتزم زيارة إسرائيل قريبًا، حيث سيلقي خطابًا أمام الكنيست الإسرائيلي، كما سيزور مصر للمشاركة في فعاليات تتعلق بخطة إعادة الإعمار، موضحًا أن "العديد من القادة الإقليميين والدوليين سيحضرون هذه اللقاءات".

وأضاف ترامب أن عددًا من الزعماء والقادة الدوليين سيحضرون مراسم توقيع الاتفاق النهائي بشأن غزة، موضحًا أن الاتفاق "يؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار في المنطقة" ويضع الأساس لجهود الإعمار وإعادة الحياة إلى القطاع.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن العمل جار لضمان صمود وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تبذل جهودًا مكثفة مع الأطراف كافة "لضمان استمراره وتحويله إلى سلام دائم".

