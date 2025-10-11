الأضخم في تاريخ الكرة العالمية، ناد سعودي يقدم عرضا خياليا لضم فينيسيوس

كشفت تقارير إسبانية عن دخول نادي أهلي جدة في مفاوضات مباشرة مع ريال مدريد للتعاقد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في صفقة قد تكون الأضخم في تاريخ الكرة العالمية.

وذكرت شبكة "أنديكاليا" أن إدارة الأهلي السعودي قدمت عرضًا رسميًّا بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات فينيسيوس.

وأوضحت الشبكة أن ريال مدريد قد يضطر إلى بيع نجمه البرازيلي في الميركاتو الصيفي المقبل، حال رفض اللاعب تمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2027.

كما كشفت الشبكة أن الهلال دخل أيضًا في منافسة مع الأهلي بعرض مالي ضخم ومغر من أجل الحصول على خدمات فينيسيوس.

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية قد أشارت إلى أن مفاوضات التجديد بين النادي واللاعب البالغ 25 عامًا وصلت إلى مرحلة جمود، بعد مطالب فينيسيوس براتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو، بزيادة خمسة ملايين عن راتبه الحالي.

من جانبها، كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية في وقت سابق عن رغبة سعودية في تقديم عرض قياسي عالمي لضم فينيسيوس، قد يتجاوز 350 مليون يورو، متفوقًا على صفقة انتقال نيمار دا سيلفا التاريخية من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي السعودي هو النادي الأكثر إصرارًا على التعاقد مع فينيسيوس، في حين يركز الهلال على مساعيه المستمرة لضم المصري محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي.

