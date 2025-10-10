أخبار الرياضة اليوم: سبب غياب محمد يوسف عن مؤتمر الأهلي لتقديم سوروب.. أبو ريدة يفتتح فعاليات رخصة التدريب pro في نسختها الأولى بمصر.. تصريحات نارية للمندوه تقلق جماهير الزمالك

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تعيين زياد محمود مترجما للمدير الفني الجديد، الدنماركي ياس سوروب، مؤكدا أن اختياره جاء بدقة بعد دراسة عدة أسماء.

وجه وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الشكر للكابتن عماد النحاس، مشيدا بالدور الكبير الذي قام به في فترة حرجة من الموسم.

أكد الدنماركي ياس سوروب، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أنه يدرك تمام حجم مسؤولية تدريب الفريق، ويعرف جيدا تاريخ الأهلي العريق وطموح جماهيره التي لا ترضى سوى بالفوز.

حرص الثنائي خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، وطارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، على زيارة الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، في المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج، للاطمئنان على حالته الصحية بعد الوعكة التي تعرض لها مؤخرا.

افتتح المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم فعاليات رخصة التدريب pro التي ينظمها الاتحاد المصري لأول مرة في تاريخه.

كرة اليد، وجد مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، أنفسهم في ورطة كبيرة بسبب الشكوى التي تقدم بها ولي أمر اللاعب حمزة أحمد عاطف حارس مرمى المنتخب ونادي الجزيرة، تفيد تعرضه للتنمر من قبل المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2008 عماد إبراهيم.

شهد مؤتمر النادي الأهلي، اليوم الجمعة، لتقديم الدنماركي ياس سوروب مدرب النادي الجديد لوسائل الإعلام، غياب الكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي للقلعة الحمراء.

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن آخر تطورات الحالة الطبية للاعبين المصابين، قبل مواجهة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن النادي يواجه أزمة مالية غير مسبوقة بعد قرار سحب أرض فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر، مشيرا إلى أن الوضع الحالي بات يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل القلعة البيضاء.

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، علي تقديم رسالة تهنئة إلى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، بعد تأهل الفراعنة رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

أعلن النادي الأهلي رسميا رحيل عماد النحاس عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد تقديم الدنماركي ياس سوروب مديرا فنيا جديدا للفريق اليوم.

أكد المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد عظيم، يقود الدولة المصرية بحكمة نفتخر بها جميعا، مشيرا إلى أن جميع المصريين يشعرون بالفخر بعد نجاحه في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لنزع فتيل الحرب في قطاع غزة الذي أنقذ المنطقة بأكملها وليس غزة فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.