نيجيريا تتخطي ليسوتو بثنائية في تصفيات كأس العالم 2026

نجح منتخب نيجيريا في الفوز علي نظيره ليسوتو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، في الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وسجل هدفي نيجيريا كل من: وليام إيكونج في الدقيقة 55 وأكور أدرامز في الدقيقة 80، بينما جاء هدف ليسوتو عنطريق كالاكي في الدقيقة 83.

تشكيل نيجيريا أمام ليسوتو

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

خط الدفاع: إيكونج، كالفين باسي، فريدريك، برونو أونيمايتشي

خط الوسط: أليكس إووبي، ويلفريد نديدي، موسيس سيمون، أروكوداري

خط الهجوم: أديمولا لوكمان، أوسيمين

وتضم المجموعة الثالثة كل من بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا، رواندا، ليسوتو، وزيمبابوي.

ترتيب نيجيريا وليسوتو في المجموعة الثالثة

وبتلك النتيجة يأتي المنتخب النيجيري ثالثا برصيد 14 نقطة، بينما تقع ليسوتو في المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.