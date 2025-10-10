الجمعة 10 أكتوبر 2025
نيجيريا تتخطي ليسوتو بثنائية في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا

نجح منتخب نيجيريا في الفوز علي نظيره ليسوتو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، في الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وسجل هدفي نيجيريا كل من: وليام إيكونج في الدقيقة 55 وأكور أدرامز في الدقيقة 80، بينما جاء هدف ليسوتو عنطريق كالاكي في الدقيقة 83. 

تشكيل نيجيريا أمام ليسوتو

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

خط الدفاع: إيكونج، كالفين باسي، فريدريك، برونو أونيمايتشي

خط الوسط: أليكس إووبي، ويلفريد نديدي، موسيس سيمون، أروكوداري

خط الهجوم: أديمولا لوكمان، أوسيمين

وتضم المجموعة الثالثة كل من بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا، رواندا، ليسوتو، وزيمبابوي.

ترتيب نيجيريا وليسوتو في المجموعة الثالثة

وبتلك النتيجة يأتي المنتخب النيجيري ثالثا برصيد 14 نقطة، بينما تقع ليسوتو في المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

