الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد كرة اليد في "ورطة" بسبب شكوى العنصرية

الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، وجد مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، أنفسهم في ورطة كبيرة بسبب الشكوى التي تقدم بها ولي أمر اللاعب حمزة أحمد عاطف حارس مرمى المنتخب ونادي الجزيرة، تفيد تعرضه للتنمر من قبل المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2008 عماد إبراهيم.

وتضمنت شكوى ولي أمر اللاعب، توجيه المدير الفني للمنتخب عماد إبراهيم عبارات "عنصرية" ضد نجله بسبب "لون بشرته" وإبلاغه بالاستبعاد من قائمة المنتخب بشكل مهين – حسب الشكوى - وهو ما كان له تأثير كبير على الحالة النفسية للاعب.

وعلمت "فيتو"، أن مسئولي الاتحاد المصري تواصلوا مع ولي أمر اللاعب عبر وسطاء، وطالبوه بسحب الشكوى مقابل إيجاد حلول للأزمة وإعادة نجله إلى صفوف المنتخب ووضع اسمه ضمن قائمة الفراعنة ببطولة العالم المقبلة في المغرب.

وكشف مصدر، أن ولي أمر اللاعب توجه إلى اتحاد كرة اليد وقام بسحب الشكوى التي تقدم بها على أمل حل الأزمة والمشكلة، وذلك قبل يصل ضجيج الأزمة إلى مسئولي الاتحاد الدولي.

ويواجه اتحاد كرة اليد أزمة كبيرة خلال الوقت الحالي، خاصة وأن لوائح الاتحاد الدولي تنص على عقوبات صارمة  ضد كافة أشكال العنصرية، وقد تصل العقوبات إلى الإيقاف مدى الحياة والشطب.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة قرارات وتحركات من اتحاد كرة اليد من أجل إيجاد حلول جذرية للأزمة، وحماية اللاعبين في كافة المنتخبات من أي تجاوزات قد تحدث مستقبلا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد اتحاد كرة اليد عماد ابراهيم خالد فتحي حمزة أحمد عاطف

مواد متعلقة

كرة اليد، بعثة سيدات الأهلي تصل المغرب للمشاركة ببطولة إفريقيا

كرة اليد، الأهلي يصل المغرب للمشاركة في البطولة الأفريقية

كرة اليد، معسكر البرتغال يجهز منتخب مصر لكأس الأمم الأفريقية

كرة اليد، الأهلي يخسر أمام ماجديبورج ويحل رابعا في مونديال الأندية

الأكثر قراءة

سبب غياب محمد يوسف عن مؤتمر الأهلي لتقديم سوروب

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

ماذا قالت الفائزة بجائزة نوبل للسلام عن ترامب في أول تصريح لها؟

أول ملاحظات ياس سوروب علي لاعبي الأهلي

مصرع 3 شقيقات اختناقًا داخل حمام في المنوفية

من مقاومة القمع إلى جائزة نوبل، قصة ماريا كورينا ماتشادو رمز الديمقراطية في فنزويلا

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

لاعب سابق في الفريق، تعرف على مترجم مدرب الأهلي الجديد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماريا كورينا ماتشادو.. الفائزة بجائزة نوبل للسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل الأدعية في ساعة الإجابة يوم الجمعة

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بفرصة عمل جديدة

الإفتاء توضح حكم استغلال أدوات العمل في أغراض شخصية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads