اتحاد كرة اليد في "ورطة" بسبب شكوى العنصرية

كرة اليد، وجد مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، أنفسهم في ورطة كبيرة بسبب الشكوى التي تقدم بها ولي أمر اللاعب حمزة أحمد عاطف حارس مرمى المنتخب ونادي الجزيرة، تفيد تعرضه للتنمر من قبل المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2008 عماد إبراهيم.

وتضمنت شكوى ولي أمر اللاعب، توجيه المدير الفني للمنتخب عماد إبراهيم عبارات "عنصرية" ضد نجله بسبب "لون بشرته" وإبلاغه بالاستبعاد من قائمة المنتخب بشكل مهين – حسب الشكوى - وهو ما كان له تأثير كبير على الحالة النفسية للاعب.

وعلمت "فيتو"، أن مسئولي الاتحاد المصري تواصلوا مع ولي أمر اللاعب عبر وسطاء، وطالبوه بسحب الشكوى مقابل إيجاد حلول للأزمة وإعادة نجله إلى صفوف المنتخب ووضع اسمه ضمن قائمة الفراعنة ببطولة العالم المقبلة في المغرب.

وكشف مصدر، أن ولي أمر اللاعب توجه إلى اتحاد كرة اليد وقام بسحب الشكوى التي تقدم بها على أمل حل الأزمة والمشكلة، وذلك قبل يصل ضجيج الأزمة إلى مسئولي الاتحاد الدولي.

ويواجه اتحاد كرة اليد أزمة كبيرة خلال الوقت الحالي، خاصة وأن لوائح الاتحاد الدولي تنص على عقوبات صارمة ضد كافة أشكال العنصرية، وقد تصل العقوبات إلى الإيقاف مدى الحياة والشطب.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة قرارات وتحركات من اتحاد كرة اليد من أجل إيجاد حلول جذرية للأزمة، وحماية اللاعبين في كافة المنتخبات من أي تجاوزات قد تحدث مستقبلا.

