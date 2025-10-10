أفشة يلبي طلب صحفي فلسطيني ويعده بإهدائه قميصه عند قدومه إلى مصر

حرص محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر على تلبية طلب الصحفي الفلسطيني أنس النجار، الذي أعرب عن رغبته في الحصول على قميص اللاعب أثناء زيارته المرتقبة إلى مصر نهاية الشهر الجاري.

وكان أنس النجار، صاحب الفيديو الشهير لتقديم اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي عند انضمامه للنادي الأهلي، قد كتب عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: “أنا آخر الشهر نازل مصر.. إن شاء الله لازم أحضر مباراة للأهلي من الاستاد، وأخد تيشيرت أفشة أوصله لجهاد ابن صديقي محمد الدلو".

وسرعان ما استجاب أفشة لطلبه، حيث رد عبر حسابه الرسمي قائلا: “يا أنس يا بطل، مستنيك تنور مصر والنادي الأهلي.. وأحلى تيشيرت ليك يا محمد يا حبيبي، كفاية إنك شبهي كمان".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

