الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بن رمضان يقود تونس لاكتساح ساوتومي بسداسية في تصفيات كاس العالم

منتخب تونس
منتخب تونس

حقق منتخب تونس، فوزا عريضا على نظيره ساو تومي، بنتيجة 6ـ0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، على أرضية الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل أهداف تونس كل من؛ فراس شواط في الدقيقة 36، وإلياس سعد (هدفين) في الدقيقة 39 و43، إسماعيل الغربي في الدقيقة 47، ومحمد علي بن رمضان (هدفين) في الدقيقة 68 و90. 

تشكيل تونس أمام ساو تومي

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: منتصر الطالبي، فاليري، مرياح، وعلي العابدي.

خط الوسط: إسماعيل الغربي، إلياس سعد،  بلحاج محمود.

خط الهجوم: نعيم السليتي، فراس شواط. 

ترتيب تونس وساو تومي

وكان منتخب تونس ضمن رسميا تأهله إلي كأس العالم، وبتلك النتيجة يعزز نسور قرضاج تصدرهم للمجموعة الثامنة، برصيد 25 نقطة، في حين يتذيل منتخب ساو تومي الترتيب دون أي نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تونس ساو تومي كأس العالم منتخب تونس محمد علي بن رمضان

مواد متعلقة

أفشة يلبي طلب صحفي فلسطيني ويعده بإهدائه قميصه عند قدومه إلى مصر

مبابي يقود تشكيل منتخب فرنسا أمام أذربيجان في تصفيات كأس العالم

الأهلي يعلن رحيل عماد النحاس ويوجه له الشكر

تصفيات كأس العالم، تونس تتقدم علي ساو تومي بثلاثية في الشوط الأول

شوط أول سلبي بين نيجيريا وليسوتو في تصفيات كأس العالم

بعد تقديم سوروب، لاعبو الأهلي يودعون عماد النحاس

كوت ديفوار يكتسح سيشل بسباعية في تصفيات كأس العالم

مارسيل كولر يوجه رسالة خاصة بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

أول صورة للشقيقات الثلاث المتوفيات داخل حمام منزلهن بالمنوفية

أكسيوس: نتنياهو لن يحضر قمة السلام مع ترامب بمصر

الأهلي يعلن رحيل عماد النحاس ويوجه له الشكر

منتخب زيمبابوي بـ 10 لاعبين يتعادل مع جنوب أفريقيا سلبيا بتصفيات المونديال

شبورة مائية، تفاصيل حالة الطقس غدا السبت

منتخب بنين يفوز على رواندا ويتصدر المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم

نيجيريا تتخطي ليسوتو بثنائية في تصفيات كأس العالم 2026

رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية ـ قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع غينيا بيساو.. تصفيات مونديال 2026.. عودة الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الألفاظ الواردة للتشهد في الصلاة

موالاة اليهود للكفار، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 80 من سورة المائدة

حديث العقل والروح، شيرين حلمي يفسر كيف قادت قصة آدم إلى فهم طبيعة الإنسان وضعفه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية