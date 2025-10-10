جراديشار مهاجم الأهلي يقود تشكيل منتخب سلوفينيا أمام كوسوفو بتصفيات كأس العالم

أعلن الجهاز الفني لمنتخب سلوفينيا الأول لكرة القدم عن تشكيل الفريق لمواجهة منتخب كوسوفو اليوم الجمعة، في إطار تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أوروبا.

وشهد تشكيل منتخب سلوفينيا تواجد نيتس جراديشار، مهاجم النادي الأهلي، اساسيا بجوار الحارس العملاق يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد.

تشكيل منتخب سلوفينيا

موعد مباراة منتخب سلوفينيا

ويستعد المنتخب السلوفيني لخوض مواجهة مهمة في إطار تصفيات كأس العالم 2026، حيث يلتقي مع منتخب كوسوفو اليوم الجمعة الموافق العاشر من أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة.

قائمة سلوفينيا

كما يواجه منتخب سلوفينيا نظيره القوي منتخب سويسرا يوم الاثنين الموافق الثالث عشر من أكتوبر، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، ضمن منافسات الجولة التالية من التصفيات.

وانضمام جراديشار إلى قائمة سلوفينيا يمثل دفعة قوية له ولمسيرته الاحترافية مع الأهلي، في الوقت الذي يعوّل فيه الجهاز الفني للمنتخب على عناصر الخبرة مثل أوبلاك، إلى جانب المواهب الشابة مثل سيسكو، من أجل تعزيز حظوظ سلوفينيا في بلوغ نهائيات المونديال.

