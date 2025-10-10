الجمعة 10 أكتوبر 2025
تصريحات نارية لـ حسام المندوه تقلق جماهير الزمالك

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن النادي يواجه أزمة مالية غير مسبوقة بعد قرار سحب أرض فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر، مشيرا إلى أن الوضع الحالي بات يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل القلعة البيضاء.

تصريحات حسام المندوه

وقال المندوه في تصريحات تليفزيونية "مشكلة الزمالك الحالية أكبر من الحديث عن فريق يفوز أو يخسر، نحن نتحدث عن نادٍ مهدد بالانهيار، والواقع أصعب مما يتصوره البعض، الزمالك كان مريضًا عندما تولينا المسؤولية، والآن حالته تتدهور بشكل كبير".

وأضاف: "كل تفكيرنا منذ تولينا المهمة في نهاية عام 2023 كان يتركز على الاستثمار في أصول النادي، وأهمها فرع 6 أكتوبر الذي يمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الزمالك، لكن ما يحدث الآن من سحب الأرض أمر غير طبيعي ويهدد النادي بالكامل".

وتابع أمين الصندوق: "نحن نعاقب على أمور لا ذنب لنا فيها، وكل ما نسعى إليه هو إنقاذ النادي من الأزمة الحالية، الوضع أصبح كارثي بكل المقاييس، وعلينا التحرك سريعا قبل أن تتفاقم الأمور أكثر".

وعن إمكانية وصول النادي إلى مرحلة الإفلاس، قال المندوه:"لا نتمنى أن نصل إلى هذه المرحلة، لكن الواقع صعب للغاية،  الزمالك يمر بكارثة حقيقية وليس مجرد أزمة، ودرع النادي الحقيقي هو جمهوره الذي يسانده في كل الأوقات".

وأوضح المندوه أن مجلس الإدارة وأعضاء النادي والمحبين لم يتأخروا عن تقديم الدعم المالي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "الاعتماد على التبرعات ليس حلا دائما لإدارة كيان بحجم نادي الزمالك".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب ما زال متمسك بالأمل في تجاوز الأزمة، لكنه أشار إلى أنه "إذا استمر الوضع دون حلول واضحة، فالمجلس سيجتمع لتقييم الموقف، وقد يتم التفكير في الاستقالة حال عدم القدرة على إنقاذ النادي".

