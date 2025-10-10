الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبو ريدة يفتتح فعاليات رخصة التدريب pro في نسختها الأولى بمصر

فعاليات رخصة التدريب
فعاليات رخصة التدريب pro في نسختها الأولى بمصر

افتتح المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم فعاليات رخصة التدريب pro التي ينظمها الاتحاد المصري لأول مرة في تاريخه. 

وحرص خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي، والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، والدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين على الحضور، كما حضر التونسي بالحسن مالوش المحاضر الدولي من فيفا. 

وتقدم للحصول على الرخصة التدريبية "Pro" التي تُنظم لأول مرة في مصر، مجموعة من رموز ونجوم الكرة المصرية على رأسهم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، شوقي غريب المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، حلمي طولان عضو اللجنة الفنية للاتحاد المصري لكرة القدم والمدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، حمادة صدقي المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب، ممدوح المحمدي وأحمد حيدر المحاضران بالاتحادين الإفريقي والمصري، محمد وهبة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر للناشئين، وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر "مواليد 2007"، أميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات تحت 20 سنة، خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، معتمد جمال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، طارق العشري، محمد عودة، عبد الله درويش، طلعت محرم، أحمد حيدر، حازم أبو النور، محمد عثمان ومحمد كيتا المديرون الفنيون للعديد من الأندية المصرية البارزة، عبد الستار صبرى، هيثم شعبان، أسامة عرابي، مجدى عبد العاطى، أحمد فكرى الصغير، أسامة عبد الكريم، حسين عبد اللطيف، أحمد سالم، ياسر رضوان، سامى قمصان، عبد الحميد البسيونى، علاء عبد العال، تامر مصطفى، أيمن السراج، وليد أبو العلا، أحمد فتح الله، ربيع ياسين وكمال عبد الواحد. 

وأعلن المهندس هاني أبو ريدة خلال كلمته في افتتاح الدورة، أن الدورة مجانية لكل المشاركين بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم حيث أن المشاركين من أبناء المنتخبات الوطنية لاعبين ومدربين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هاني ابو ريدة الاتحاد المصري لكرة القدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم رخصة التدريب pro خالد الدرندلي شوقى غريب حسام حسن

مواد متعلقة

خالد مرتجي وطارق قنديل يزوران حسن شحاتة للاطمئنان على صحته

غياب المدير الرياضي للأهلي عن مؤتمر تقديم ياس سوروب المدير الفني الجديد

10 صور ترصد مؤتمر تقديم ياس سوروب مدرب الأهلي الجديد

شاهد جولة ياس سوروب داخل التتش ولقاءه الأول مع لاعبي الأهلي

سوروب: تلقيت عروض كثيرة لكن تاريخ الأهلي العريق حسم الأمر

ياس سوروب: جئت إلى الأهلي لحصد البطولات.. وأعرف جيدا أهمية الفوز لجماهيره

لاعب سابق في الفريق، تعرف على مترجم مدرب الأهلي الجديد

وليد صلاح الدين: ياس سوروب يمتلك كل المعايير المطلوبة.. وهذه رسالتي للجماهير

الأكثر قراءة

سبب غياب محمد يوسف عن مؤتمر الأهلي لتقديم سوروب

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

ماذا قالت الفائزة بجائزة نوبل للسلام عن ترامب في أول تصريح لها؟

أول ملاحظات ياس سوروب علي لاعبي الأهلي

مصرع 3 شقيقات اختناقًا داخل حمام في المنوفية

من مقاومة القمع إلى جائزة نوبل، قصة ماريا كورينا ماتشادو رمز الديمقراطية في فنزويلا

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

لاعب سابق في الفريق، تعرف على مترجم مدرب الأهلي الجديد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماريا كورينا ماتشادو.. الفائزة بجائزة نوبل للسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل الأدعية في ساعة الإجابة يوم الجمعة

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بفرصة عمل جديدة

الإفتاء توضح حكم استغلال أدوات العمل في أغراض شخصية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads