رئيس الأوليمبية: السيسي قائد عظيم أنقذ المنطقة من عواقب وخيمة باتفاق شرم الشيخ

أكد المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد عظيم، يقود الدولة المصرية بحكمة نفتخر بها جميعا، مشيرا إلى أن جميع المصريين يشعرون بالفخر بعد نجاحه في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لنزع فتيل الحرب في قطاع غزة الذي أنقذ المنطقة بأكملها وليس غزة فقط.

وقال المهندس ياسر إدريس إن الدور الذي لعبته مصر في استضافة مفاوضات وقف الحرب على قطاع غزة يعكس مكانتها الكبيرة في العالم وفي الشرق الأوسط، مشددًا على أن العالم كله تابع عن كثب دور مصر التاريخي في إنهاء هذه الأزمة الشائكة.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية ندعم الرئيس السيسي في كل خطوة وكل قرار خاصة أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس مكانة مصر ودبلوماسيتها الكبيرة التي تعمل دائما على إرساء السلام في المنطقة.

وأضاف المهندس ياسر إدريس، أن مصر دائما تثبت أنها هي الطرف الوحيد القادر على جمع الأطراف المتنازعة وتقريب وجهات النظر، وإنهاء الحرب الدائرة وهذا دليل مكانة مصر وقيادتها السياسية الحكيمة.

