الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رئيس الأوليمبية: السيسي قائد عظيم أنقذ المنطقة من عواقب وخيمة باتفاق شرم الشيخ

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد عظيم، يقود الدولة المصرية بحكمة نفتخر بها جميعا، مشيرا إلى أن جميع المصريين يشعرون بالفخر بعد نجاحه في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لنزع فتيل الحرب في قطاع غزة الذي أنقذ المنطقة بأكملها وليس غزة فقط.

وقال المهندس ياسر إدريس إن الدور الذي لعبته مصر في استضافة مفاوضات وقف الحرب على قطاع غزة يعكس مكانتها الكبيرة في العالم وفي الشرق الأوسط، مشددًا على أن العالم كله تابع عن كثب دور مصر التاريخي في إنهاء هذه الأزمة الشائكة.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية ندعم الرئيس السيسي في كل خطوة وكل قرار خاصة أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس مكانة مصر ودبلوماسيتها الكبيرة التي تعمل دائما على إرساء السلام في المنطقة.

وأضاف المهندس ياسر إدريس، أن مصر دائما تثبت أنها هي الطرف الوحيد القادر على جمع الأطراف المتنازعة وتقريب وجهات النظر، وإنهاء الحرب الدائرة وهذا دليل مكانة مصر وقيادتها السياسية الحكيمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السيسي الأولمبية ياسر إدريس اللجنة الأولمبية

مواد متعلقة

اللجنة الأولمبية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بصعود المنتخب لكأس العالم

محافظ مطروح ورئيس الأولمبية يشهدان افتتاح بطولة العالم للسباحة بالزعانف

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن رحيل عماد النحاس ويوجه له الشكر

تصفيات كأس العالم، تعادل سلبي بين جنوب أفريقيا وزيمبابوي في الشوط الأول

رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية ـ قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة

شوط أول سلبي بين نيجيريا وليسوتو في تصفيات كأس العالم

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

خلاف على الميراث ينتهي بجريمتي قتل مروعتين في الأقصر

مارسيل كولر يوجه رسالة خاصة بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

ماريا كورينا ماتشادو.. الفائزة بجائزة نوبل للسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موالاة اليهود للكفار، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 80 من سورة المائدة

حديث العقل والروح، شيرين حلمي يفسر كيف قادت قصة آدم إلى فهم طبيعة الإنسان وضعفه (فيديو)

مفتي الجمهورية: بناء الإنسان هو الأصل الذي تُبنى عليه الأوطان

المزيد
الجريدة الرسمية