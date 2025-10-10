شوط أول سلبي بين نيجيريا وليسوتو في تصفيات كأس العالم

تعادل منتخب نيجيريا أمام نظيره ليسوتو سلبيا بدون أهداف في الشوط الاول من المباراة التي تقام بينهما اليوم الجمعة، في الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

تشكيل نيجيريا أمام ليسوتو

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

خط الدفاع: إيكونج، كالفين باسي، فريدريك، برونو أونيمايتشي

خط الوسط: أليكس إووبي، ويلفريد نديدي، موسيس سيمون، أروكوداري

خط الهجوم: أديمولا لوكمان، أوسيمين

وتضم المجموعة الثالثة كل من بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا، رواندا، ليسوتو، وزيمبابوي.

ترتيب نيجيريا وليسوتو في المجموعة الثالثة

ويأتي المنتخب النيجيري ثالثا بـ11 نقطة لكل منهما، بينما تقع ليسوتو في المركز الخامس بـ9 نقاط.

