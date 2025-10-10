تصفيات كأس العالم، تونس تتقدم علي ساو تومي بثلاثية في الشوط الأول

تقدم منتخب تونس، علي نظيره ساو تومي، بثلاثية نظيفة في الشوط الأول من المباراة التي تقام، على أرضية الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل أهداف تونس كل من فراس شواط في الدقيقة 36، وإلياس سعد (هدفين) في الدقيقة 39 و43.

تشكيل تونس أمام ساو تومي

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: منتصر الطالبي، فاليري، مرياح، وعلي العابدي.

خط الوسط: إسماعيل الغربي، إلياس سعد، بلحاج محمود.

خط الهجوم: نعيم السليتي، فراس شواط.

ترتيب تونس وساو تومي

وكان منتخب تونس ضمن رسميا تأهله إلي كأس العالم، حيث يتصدر المجموعة الثامنة، برصيد 22 نقطة، في حين يتذيل منتخب ساو تومي الترتيب دون أي نقطة.

