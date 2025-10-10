الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تصفيات كأس العالم، تونس تتقدم علي ساو تومي بثلاثية في الشوط الأول

منتخب تونس
منتخب تونس

تقدم منتخب تونس، علي  نظيره ساو تومي، بثلاثية نظيفة في الشوط الأول من المباراة التي تقام، على أرضية الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل أهداف  تونس كل من  فراس شواط في الدقيقة 36، وإلياس سعد (هدفين) في الدقيقة 39 و43.

تشكيل تونس أمام ساو تومي

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: منتصر الطالبي، فاليري، مرياح، وعلي العابدي.

خط الوسط: إسماعيل الغربي، إلياس سعد،  بلحاج محمود.

خط الهجوم: نعيم السليتي، فراس شواط. 

ترتيب تونس وساو تومي

وكان منتخب تونس ضمن رسميا تأهله إلي كأس العالم، حيث يتصدر المجموعة الثامنة، برصيد 22 نقطة، في حين يتذيل منتخب ساو تومي الترتيب دون أي نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تونس منتخب تونس كأس العالم

مواد متعلقة

بعد تقديم سوروب، لاعبو الأهلي يودعون عماد النحاس

كوت ديفوار يكتسح سيشل بسباعية في تصفيات كأس العالم

مارسيل كولر يوجه رسالة خاصة بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

منتخب السنغال يكتسح جنوب السودان بخماسية في تصفيات كأس العالم

السودان وموريتانيا يتعادلان سلبيا في تصفيات كأس العالم

أول إجراء لـ ياس سوروب مدرب الأهلي بعد تواجده في التتش(فيديو)

نتائج مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين

ياس سوروب يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي (فيديو)

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن رحيل عماد النحاس ويوجه له الشكر

تصفيات كأس العالم، تعادل سلبي بين جنوب أفريقيا وزيمبابوي في الشوط الأول

رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية ـ قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

شوط أول سلبي بين نيجيريا وليسوتو في تصفيات كأس العالم

مارسيل كولر يوجه رسالة خاصة بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

خلاف على الميراث ينتهي بجريمتي قتل مروعتين في الأقصر

الأمم المتحدة تكشف موعد بدء تسليم المساعدات الإنسانية في غزة

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

ماريا كورينا ماتشادو.. الفائزة بجائزة نوبل للسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موالاة اليهود للكفار، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 80 من سورة المائدة

حديث العقل والروح، شيرين حلمي يفسر كيف قادت قصة آدم إلى فهم طبيعة الإنسان وضعفه (فيديو)

مفتي الجمهورية: بناء الإنسان هو الأصل الذي تُبنى عليه الأوطان

المزيد
الجريدة الرسمية