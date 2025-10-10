الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يعلن رحيل عماد النحاس ويوجه له الشكر

عماد النحاس
عماد النحاس

أعلن النادي الأهلي رسميا رحيل عماد النحاس عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد تقديم الدنماركي ياس سوروب مديرا فنيا جديدا للفريق اليوم. 

وعقد النادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًّا بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، لتقديم الدنماركي ياس سوروب، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى وسائل الإعلام، وذلك بعد الإعلان رسميًّا عن التعاقد معه لمدة عامين ونصف.   

وحرص النادي الأهلي علي توجيه الشكر للنحاس حيث نشر حساب النادي عبر فيسبوك صورة له وعلق عليها قائلا:" رجال الأهلي دائمًا في الموعد.. شكرًا عماد النحاس". 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا. 

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي ياس سوروب النادي الأهلي عماد النحاس ايجل نوار

مواد متعلقة

تصفيات كأس العالم، تونس تتقدم علي ساو تومي بثلاثية في الشوط الأول

شوط أول سلبي بين نيجيريا وليسوتو في تصفيات كأس العالم

بعد تقديم سوروب، لاعبو الأهلي يودعون عماد النحاس

كوت ديفوار يكتسح سيشل بسباعية في تصفيات كأس العالم

مارسيل كولر يوجه رسالة خاصة بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

منتخب السنغال يكتسح جنوب السودان بخماسية في تصفيات كأس العالم

السودان وموريتانيا يتعادلان سلبيا في تصفيات كأس العالم

أول إجراء لـ ياس سوروب مدرب الأهلي بعد تواجده في التتش(فيديو)

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن رحيل عماد النحاس ويوجه له الشكر

تصفيات كأس العالم، تعادل سلبي بين جنوب أفريقيا وزيمبابوي في الشوط الأول

رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية ـ قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة

شوط أول سلبي بين نيجيريا وليسوتو في تصفيات كأس العالم

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

خلاف على الميراث ينتهي بجريمتي قتل مروعتين في الأقصر

مارسيل كولر يوجه رسالة خاصة بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

ماريا كورينا ماتشادو.. الفائزة بجائزة نوبل للسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موالاة اليهود للكفار، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 80 من سورة المائدة

حديث العقل والروح، شيرين حلمي يفسر كيف قادت قصة آدم إلى فهم طبيعة الإنسان وضعفه (فيديو)

مفتي الجمهورية: بناء الإنسان هو الأصل الذي تُبنى عليه الأوطان

المزيد
الجريدة الرسمية