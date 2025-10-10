الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مارسيل كولر يوجه رسالة خاصة بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

مارسيل كولر
مارسيل كولر

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، علي تقديم رسالة تهنئة إلى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، بعد تأهل الفراعنة رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ونشر كولر تهنئته عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، معربا عن سعادته الكبيرة بالإنجاز التاريخي، ومشيدا بالمجهود الكبير الذي بذل من أجل تحقيق حلم طال انتظاره.

رسالة مارسيل كولر 

وقال المدير الفني السويسري في رسالته: “تهانينا للمنتخب المصري على تأهله إلى كأس العالم 2026. هذا النجاح ثمرة عمل دؤوب وروح الفريق الواحد وعزيمة استمرت لسنوات طويلة. تهنئة خاصة لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والاتحاد المصري لكرة القدم، وبالطبع للجماهير المصرية التي لا تتوقف عن دعم منتخبها بشغف كبير.”

كما وجه كولر رسالة خاصة إلى لاعبي الأهلي المتواجدين ضمن صفوف المنتخب الوطني، معبرا عن فخره بالتعامل معهم خلال فترة قيادته للفريق الأحمر.

وأضاف:“خلال عملي مع الأهلي، حظيت بشرف تدريب العديد من هؤلاء اللاعبين، أبهروني باحترافيتهم وشغفهم وعقليتهم المميزة، وهم يواصلون اليوم قيادة المنتخب نحو النجاحات. إنها لحظة رائعة لكرة القدم المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كولر منتخب مصر مارسيل كولر كأس العالم الأهلي

مواد متعلقة

منتخب السنغال يكتسح جنوب السودان بخماسية في تصفيات كأس العالم

السودان وموريتانيا يتعادلان سلبيا في تصفيات كأس العالم

أول إجراء لـ ياس سوروب مدرب الأهلي بعد تواجده في التتش(فيديو)

نتائج مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين

ياس سوروب يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي (فيديو)

احتفالا بالتأهل لكأس العالم، أبو ريدة يهدي مدربي مصر رخصة التدريب Pro

سبب غياب محمد يوسف عن مؤتمر الأهلي لتقديم سوروب

أول ملاحظات ياس سوروب علي لاعبي الأهلي
ads

الأكثر قراءة

مارسيل كولر يوجه رسالة خاصة بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية ـ قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

سبب غياب محمد يوسف عن مؤتمر الأهلي لتقديم سوروب

السودان وموريتانيا يتعادلان سلبيا في تصفيات كأس العالم

منتخب السنغال يكتسح جنوب السودان بخماسية في تصفيات كأس العالم

ماريا كورينا ماتشادو تهدي جائزة نوبل للسلام لترامب

أول إجراء لـ ياس سوروب مدرب الأهلي بعد تواجده في التتش(فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماريا كورينا ماتشادو.. الفائزة بجائزة نوبل للسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حكم الاستعانة بالبشر ومدى اعتباره شركا بالله

أفضل الأدعية في ساعة الإجابة يوم الجمعة

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بفرصة عمل جديدة

المزيد
الجريدة الرسمية