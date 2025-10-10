مارسيل كولر يوجه رسالة خاصة بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، علي تقديم رسالة تهنئة إلى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، بعد تأهل الفراعنة رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ونشر كولر تهنئته عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، معربا عن سعادته الكبيرة بالإنجاز التاريخي، ومشيدا بالمجهود الكبير الذي بذل من أجل تحقيق حلم طال انتظاره.

رسالة مارسيل كولر

وقال المدير الفني السويسري في رسالته: “تهانينا للمنتخب المصري على تأهله إلى كأس العالم 2026. هذا النجاح ثمرة عمل دؤوب وروح الفريق الواحد وعزيمة استمرت لسنوات طويلة. تهنئة خاصة لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والاتحاد المصري لكرة القدم، وبالطبع للجماهير المصرية التي لا تتوقف عن دعم منتخبها بشغف كبير.”

كما وجه كولر رسالة خاصة إلى لاعبي الأهلي المتواجدين ضمن صفوف المنتخب الوطني، معبرا عن فخره بالتعامل معهم خلال فترة قيادته للفريق الأحمر.

وأضاف:“خلال عملي مع الأهلي، حظيت بشرف تدريب العديد من هؤلاء اللاعبين، أبهروني باحترافيتهم وشغفهم وعقليتهم المميزة، وهم يواصلون اليوم قيادة المنتخب نحو النجاحات. إنها لحظة رائعة لكرة القدم المصرية.

