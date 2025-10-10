سوروب: تلقيت عروض كثيرة لكن تاريخ الأهلي العريق حسم الأمر

أعرب الدنماركي ياس سوروب، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، عن فخره بتولي قيادة الفريق، مؤكدا أنه يعرف جيدا حجم النادي وتاريخه الكبير، وأن الفوز هو الهدف الوحيد الذي يسعى إليه الأهلي وجماهيره في كل البطولات.

وقال سوروب خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه اليوم بمقر النادي بالجزيرة: “أعرف الكثير عن تاريخ الأهلي، وأدرك جيدا أن الانتصار هو ثقافة هذا النادي وجماهيره، اعتدت على العمل في أندية تبحث دائمًا عن الفوز، وسأبذل كل ما بوسعي لتطوير منظومة كرة القدم داخل الأهلي”.

وتابع سوروب: “شاهدت عددا من مباريات الأهلي الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف داخل الفريق، الأهلي قدم أداء قوي في كأس العالم للأندية رغم عدم تحقيق النتائج المرجوة، وأنا هنا لمساعدة اللاعبين على تحقيق نتائج مميزة”.

وعن مفاوضاته مع القلعة الحمراء، أوضح سوروب: “تلقيت العديد من العروض التدريبية الشهر الماضي، وهذا أمر طبيعي بعد العمل في الدوري الألماني، لكن عندما وصلني عرض الأهلي، شعرت بمدى قيمة النادي وتاريخه العريق، ولذلك لم أتردد في قبول المهمة”.

وواصل المدير الفني تصريحاته قائلا: “فخور بأن أكون جزءا من تاريخ النادي الأهلي، وأسعى لتحقيق نتائج قوية والتعرّف على ثقافة جديدة، وسأعمل بكل طاقتي لإسعاد جماهير الأهلي وحصد المزيد من الألقاب”.

وأضاف: “لدي ذكريات جميلة مع الكرة المصرية، فقد لعبت من قبل إلى جانب محمود أبو الدهب وعبد الستار صبري، وما زلت أتذكر تلك التجربة رغم مرور سنوات طويلة”.

وأكد المدير الفني الجديد أنه على دراية كاملة بحجم الضغوط التي يتعرض لها مدربو الأهلي، قائلا: “أعرف جيدا كم الضغوط الإعلامية والجماهيرية المحيطة بمدرب الأهلي، وأنا جاهز للتعامل معها، سمعت كثيرا عن الشعبية الهائلة للنادي، وكيف أنه يحظى بدعم أكثر من 80 مليون مشجع، وهذا يمنحني حافز كبيرا لبذل أقصى ما لدي لتحقيق النجاح”.

ويعقد النادي الأهلي، حاليا، مؤتمرًا صحفيًّا بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، لتقديم الدنماركي ياس سوروب، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى وسائل الإعلام، وذلك بعد الإعلان رسميًّا عن التعاقد معه لمدة عامين ونصف.

سوروب يصل القاهرة

ووصل المدير الفني الدنماركي ياس سوروب، مساء أمس الخميس إلى القاهرة، استعدادًا لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسميًّا، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل لسوء النتائج.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

