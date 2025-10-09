الخميس 09 أكتوبر 2025
ناصر خليفة يدعو برشلونة للانضمام لرابطة الأندية الأوروبية

ناصر خليفة،فيتو
ناصر خليفة،فيتو

رحب ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، بخوان لابورتا رئيس نادي برشلونة.

وقال ناصر خليفة في تصريحات للصحفي الشهير بن جاكوبس: “اليوم أرحب بضيفٍ مميزٍ للغاية، ومن الطبيعي أن يختلف الأصدقاء أحيانًا، لكنهم دائمًا ما يعودون معًا من أجل المصلحة العامة”.

وتابع: “لقد أعاد ناديه إلى الحياة داخل الملعب بفريق شاب مذهل، وخارجه بملعب جديد رائع”.

واختتم بقوله: “أرحب برئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، وأدعوه للانضمام إلينا مجددًا في العائلة”.

فيما أعلن خوان لابورتا رئيس برشلونة، عن أن ناديه يرغب بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

فيما أفادت تقارير بأن برشلونة يدرس الانسحاب من مشروع دوري السوبر الأوروبي، والعودة إلى رابطة الأندية الأوروبية.

وحضر لابورتا حفل عشاء نظمته الرابطة في روما، بحضور أكثر من 600 ضيف، والتقى على هامشه رئيس الرابطة وباريس سان جيرمان ناصر الخليفي، لمناقشة إمكانية انضمام برشلونة إلى الرابطة.

