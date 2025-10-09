الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ياس سوروب يصل القاهرة مساء اليوم لتولي تدريب الأهلي، ومؤتمر صحفي لتقديمه غدًا

ياس سوروب،فيتو
ياس سوروب،فيتو

يصل مساء اليوم الخميس، المدرب الدنماركي ياس سوروب إلى القاهرة، تمهيدًا لتولي القيادة الفنية لفريق النادي الأهلي، بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف الموسم، في خطوة جديدة تهدف لتعزيز طموحات القلعة الحمراء على الصعيدين المحلي والقاري.

ووفقًا لمصادر داخل النادي، من المنتظر أن يصل سوروب ووكلاؤه إلى مطار القاهرة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، حيث سيبدأ فورًا استعداداته لاستلام مهام عمله مع الفريق.

مؤتمر صحفي وتقديم رسمي

ويعقد النادي الأهلي صباح غد الجمعة مؤتمرًا صحفيًا رسميًا لتقديم المدرب الدنماركي الجديد إلى وسائل الإعلام والجماهير، على أن يتولى سوروب بعد ذلك قيادة أول مران للفريق، في ظل غياب اللاعبين الدوليين المشاركين مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي.

أول اختبار رسمي.. دوري أبطال أفريقيا

ويستعد الأهلي تحت قيادة مدربه الجديد لخوض مواجهة قوية أمام إيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 18 أكتوبر 2025 في بوروندي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياس سوروب موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي مباراة الاهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي

مواد متعلقة

صدمة جديدة لمنتخب إنجلترا قبل مواجهة ويلز بتصفيات المونديال

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة منتخب مصر والمغرب وديا

بعد اتهامات بالخيانة، فينيسيوس يعلق على أخبار انفصاله عن صديقته

تقارير صادمة عن أرقام فريق بيرنلي بالدوري الإنجليزي

مصر تتأهل رسميًّا إلى كأس العالم 2026 بعد فوز تاريخي على جيبوتي.. إبراهيم عادل ومحمد صلاح يقودان الفراعنة إلى المونديال.. احتفالية ضخمة في استاد القاهرة ومكافأة ضخمة من الفيفا

منتخب السعودية يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة العراق بملحق المونديال

بعثة منتخب مصر تعود اليوم للقاهرة بعد التأهل إلى المونديال

مصطفى محمد: نستحق التأهل للمونديال وكأس الأمم تحدٍ جديد للمنتخب

الأكثر قراءة

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

استعدادًا لزيارة ترامب، شرم الشيخ تعود للأضواء وتحتضن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

مصادر: توقعات بزيادة أخيرة في أسعار البنزين مع الاحتفاظ بدعم جزئي للسولار

السيسي عن اتفاق شرم الشيخ: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 9-10-2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس (آخر تحديث)

تراجع في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4662 جنيها

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بالبركة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads