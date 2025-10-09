ياس سوروب يصل القاهرة مساء اليوم لتولي تدريب الأهلي، ومؤتمر صحفي لتقديمه غدًا

يصل مساء اليوم الخميس، المدرب الدنماركي ياس سوروب إلى القاهرة، تمهيدًا لتولي القيادة الفنية لفريق النادي الأهلي، بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف الموسم، في خطوة جديدة تهدف لتعزيز طموحات القلعة الحمراء على الصعيدين المحلي والقاري.

ووفقًا لمصادر داخل النادي، من المنتظر أن يصل سوروب ووكلاؤه إلى مطار القاهرة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، حيث سيبدأ فورًا استعداداته لاستلام مهام عمله مع الفريق.

مؤتمر صحفي وتقديم رسمي

ويعقد النادي الأهلي صباح غد الجمعة مؤتمرًا صحفيًا رسميًا لتقديم المدرب الدنماركي الجديد إلى وسائل الإعلام والجماهير، على أن يتولى سوروب بعد ذلك قيادة أول مران للفريق، في ظل غياب اللاعبين الدوليين المشاركين مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي.

أول اختبار رسمي.. دوري أبطال أفريقيا

ويستعد الأهلي تحت قيادة مدربه الجديد لخوض مواجهة قوية أمام إيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 18 أكتوبر 2025 في بوروندي.

