رياضة

تطورات خطة ريال مدريد لخطف هالاند من مانشستر سيتي

هالاند،فيتو
هالاند،فيتو

أفادت تقارير إسبانية عن ريال مدريد  بأنه بدأ خطوات جدية في التعاقد مع إيرلينج هالاند  لاعب مانشستر سيتي.

 

وكتبت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن بدء المفاوضات الرسمية مع هالاند سيتحدد من مصير البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد  ولاية لا تزال متعثرة، ما دفع النادي الملكي لوضع خطة بديلة تشمل بيع اللاعب والتوجه نحو التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند.

ووفق الصحيفة، فإن فينيسيوس حاول تقريب وجهات النظر بعد تجميد الاتفاق المبدئي، لكنه يطالب براتب 25 مليون يورو صافية لمدة خمس سنوات، في حين وضع ريال مدريد سقفًا للراتب عند 22 مليون يورو صافية بما في ذلك المكافآت المرتبطة بالأهداف.

وأكدت تسريبات من  النادي أن في حالة عدم التوصل إلى اتفاق قبل الصيف المقبل سيدفعه لإدراج فينيسيوس في سوق الانتقالات، فيما تكمن خطة بديلة للريال في بيع اللاعب حتى بسعر أقل من قيمته السوقية، واستخدام العائد المالي لتمويل صفقة هالاند، الذي يُعد هدفًا قديمًا لرئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وتشير التقارير إلى أن صفقة هالاند ستتطلب نحو 180 مليون يورو، وأن وكيلته تحافظ على علاقات جيدة مع ريال مدريد، شرط أن يرحل فينيسيوس أو كيليان مبابي لإتمام الانتقال.

