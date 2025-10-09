منتخب السعودية يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة العراق بملحق المونديال

تلقى المنتخب السعودي ضربة قوية، قبل المواجهة المرتقبة ضد العراق، في إطار الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وانتزع منتخب السعودية فوزًا مثيرًا، من أنياب ضيفه إندونيسيا، بنتيجة (3-2)، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، ضمن ملحق آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وسجل ثلاثية الأخضر، صالح أبو الشامات (17) وفراس البريكان (36 من ركلة جزاء و62) بينما سجل هدفي إندونيسيا، كيفين ديكس (11 و88 من ركلتي جزاء).

منتخب السعودية يفقد محمد كنو أمام العراق



وتأكد غياب محمد كنو، نجم خط وسط الأخضر السعودي، عن مباراة العراق، في الجولة الثانية من دور المجموعات، لملحق آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وسيغيب محمد كنو بشكل رسمي، عن مباراة السعودية أمام العراق، في الجولة الثانية من ملحق آسيا، بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال مباراة الأخضر أمام إندونيسيا.

وأشهر الحكم أحمد العلي بطاقة حمراء في وجه محمد كنو، بعد اعتراضه على تلقي الإنذار، كما طُرِد أحد المعاونين لمدرب السعودية، بعد اعتراضه على طرد كنو.

ويعد محمد كنو أحد الركائز الأساسية في تشكيل الأخضر، حيث يعتمد عليه المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، كعنصر أساسي في تشكيل الفريق خلال الفترة الأخيرة.

موعد مباراة السعودية والعراق في ملحق مونديال 2026

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد العراق، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة 9:45 مساء، بتوقيت مكة المكرمة ومصر.

