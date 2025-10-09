بعد اتهامات بالخيانة، فينيسيوس يعلق على أخبار انفصاله عن صديقته

حرص فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد على نشر تعليق على أخبار انفصاله عن صديقته المؤثرة البرازيلية الشهيرة فيرجينيا فونسيكا.

وكشفت تقارير صحفية أن المؤثرة البرازيلية الشهيرة فيرجينيا فونسيكا أنهت علاقتها بنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، بعد تسريب محادثات خاصة بين اللاعب وعارضة الأزياء داي ماجالايس.

رسالة فينيسيوس لصديقته

وكتب اللاعب عبر صفحته الشخصية على انستجرام: "نحن جميعًا نمر بلحظات تجعلنا نفكر ونتطور. مؤخرًا، عشت موقفًا جعلني أراجع نفسي وأدرك أن بعض تصرفاتي لم تعكس الشخص الذي أريد أن أكونه أو نوع العلاقات التي أرغب في بنائها.

فيرجينيا امرأة رائعة، وأم يُمكن الإعجاب بها، وشخص أكنّ له احترامًا ومودة كبيرة. منذ أن التقينا، جاءت إلى مدريد ثلاث مرات لرؤيتي، تاركة وراءها حياتها والتزاماتها فقط لتكون معي. تعرفت على أم مميزة وشريكة مذهلة.

ورغم أننا لم نكن رسميًا في علاقة، إلا أن بيننا كان هناك تواصل صادق.

لستُ خجلًا من الاعتراف بأنني كنت مهملًا، ولم أتعامل معها بطريقة مثالية، وأني خيّبت أملها.

لذلك أود أن أعتذر لها علنًا وبقلب مفتوح، لأنني أدركت أن العلاقة الحقيقية لا تُبنى إلا على الاحترام والثقة والوضوح.

تفاصيل اعلان فيرجينيا فونسيكا الانفصال

وأفاد موقع "أو جلوبو" البرازيلي أن فيرجينيا أكدت أنها قطعت أي تواصل مع فينيسيوس وأن العلاقة بينهما لم تكن جدية منذ البداية.

وجاءت تصريحاتها في محادثة مع الصحفي ليو دياز، الذي كشف أن الانفصال حدث بعد انتشار الرسائل الخاصة والمكالمات التي تبادلها فينيسيوس مع عارضة برازيلية، والتي حدثت خلال فترة كانت فيها فيرجينيا تقيم بمنزل اللاعب في مدريد.

وعندما أبلغها الصحفي بتفاصيل المحادثات بين فينيسيوس والعارضة ماجالايس، ردّت فيرجينيا بوضوح قائلة: لا تقلق، لم أعد أتحدث معه.

وبحسب ليو دياز، تعاملت فيرجينيا مع العلاقة باعتبارها مجرد تعارف بسيط لا أكثر، وقالت في مقابلة مع برنامج تلفزيوني: كنت أنا وفينيسيوس فقط نتعارف، لم يكن هناك شيء جدي، والآن لا يوجد أي شيء بيننا.

وأضافت التقارير أن فينيسيوس حاول احتواء الموقف بعد الفضيحة، بينما اختارت فيرجينيا في البداية الصمت التام، لكنها لاحقًا حسمت الموقف نهائيًا بقطع أي علاقة مع فينيسيوس وإغلاق الباب أمام أي احتمال للتصالح.

وبدأت الأزمة بعدما نشرت داي ماجالهايس علنًا محادثات وصورًا لمكالمات خاصة كانت قد تبادلتها مع فينيسيوس جونيور على مدار أشهر، ما أوحى بأن التواصل بينهما استمر أثناء علاقة اللاعب بفيرجينيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.