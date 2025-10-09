الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد اتهامات بالخيانة، فينيسيوس يعلق على أخبار انفصاله عن صديقته

فينيسيوس،فيتو
فينيسيوس،فيتو

حرص فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد على نشر تعليق على أخبار انفصاله عن صديقته المؤثرة البرازيلية الشهيرة فيرجينيا فونسيكا.

وكشفت تقارير صحفية أن المؤثرة البرازيلية الشهيرة فيرجينيا فونسيكا أنهت علاقتها بنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، بعد تسريب محادثات خاصة بين اللاعب وعارضة الأزياء داي ماجالايس.

رسالة فينيسيوس لصديقته

وكتب اللاعب عبر صفحته الشخصية على انستجرام: "نحن جميعًا نمر بلحظات تجعلنا نفكر ونتطور. مؤخرًا، عشت موقفًا جعلني أراجع نفسي وأدرك أن بعض تصرفاتي لم تعكس الشخص الذي أريد أن أكونه أو نوع العلاقات التي أرغب في بنائها.

فيرجينيا امرأة رائعة، وأم يُمكن الإعجاب بها، وشخص أكنّ له احترامًا ومودة كبيرة. منذ أن التقينا، جاءت إلى مدريد ثلاث مرات لرؤيتي، تاركة وراءها حياتها والتزاماتها فقط لتكون معي. تعرفت على أم مميزة وشريكة مذهلة.

ورغم أننا لم نكن رسميًا في علاقة، إلا أن بيننا كان هناك تواصل صادق.

لستُ خجلًا من الاعتراف بأنني كنت مهملًا، ولم أتعامل معها بطريقة مثالية، وأني خيّبت أملها.

لذلك أود أن أعتذر لها علنًا وبقلب مفتوح، لأنني أدركت أن العلاقة الحقيقية لا تُبنى إلا على الاحترام والثقة والوضوح.

 

تفاصيل اعلان فيرجينيا فونسيكا الانفصال

وأفاد موقع "أو جلوبو" البرازيلي أن فيرجينيا أكدت أنها قطعت أي تواصل مع فينيسيوس وأن العلاقة بينهما لم تكن جدية منذ البداية.

وجاءت تصريحاتها في محادثة مع الصحفي ليو دياز، الذي كشف أن الانفصال حدث بعد انتشار الرسائل الخاصة والمكالمات التي تبادلها فينيسيوس مع عارضة برازيلية، والتي حدثت خلال فترة كانت فيها فيرجينيا تقيم بمنزل اللاعب في مدريد.

وعندما أبلغها الصحفي بتفاصيل المحادثات بين فينيسيوس والعارضة ماجالايس، ردّت فيرجينيا بوضوح قائلة: لا تقلق، لم أعد أتحدث معه.

وبحسب ليو دياز، تعاملت فيرجينيا مع العلاقة باعتبارها مجرد تعارف بسيط لا أكثر، وقالت في مقابلة مع برنامج تلفزيوني: كنت أنا وفينيسيوس فقط نتعارف، لم يكن هناك شيء جدي، والآن لا يوجد أي شيء بيننا.

وأضافت التقارير أن فينيسيوس حاول احتواء الموقف بعد الفضيحة، بينما اختارت فيرجينيا في البداية الصمت التام، لكنها لاحقًا حسمت الموقف نهائيًا بقطع أي علاقة مع فينيسيوس وإغلاق الباب أمام أي احتمال للتصالح.

وبدأت الأزمة بعدما نشرت داي ماجالهايس علنًا محادثات وصورًا لمكالمات خاصة كانت قد تبادلتها مع فينيسيوس جونيور على مدار أشهر، ما أوحى بأن التواصل بينهما استمر أثناء علاقة اللاعب بفيرجينيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد جونيور فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد

مواد متعلقة

تقارير صادمة عن أرقام فريق بيرنلي بالدوري الإنجليزي

مصر تتأهل رسميًّا إلى كأس العالم 2026 بعد فوز تاريخي على جيبوتي.. إبراهيم عادل ومحمد صلاح يقودان الفراعنة إلى المونديال.. احتفالية ضخمة في استاد القاهرة ومكافأة ضخمة من الفيفا

منتخب السعودية يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة العراق بملحق المونديال

بعثة منتخب مصر تعود اليوم للقاهرة بعد التأهل إلى المونديال

مصطفى محمد: نستحق التأهل للمونديال وكأس الأمم تحدٍ جديد للمنتخب

إبراهيم حسن: حققنا المطلوب بالتأهل لكأس العالم ونحتاج كل اللاعبين بالفترة المقبلة

حسام حسن بعد التأهل لكأس العالم: مصر أكبر من الوصول 3 مرات فقط

أرقام وإنجازات حسام حسن مع منتخب مصر

الأكثر قراءة

4675 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 9-10-2025

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

القبض على 3 مراهقين تسببوا في احتراق 4 سيارات بالتجمع الأول (صور)

أخبار مصر: انتهاء حرب غزة رسميا وترامب يلقي خطابا في الكنيست، سر عدم عودة أرض الزمالك بأكتوبر، النحاس يصدم الأهلي

من داخل الغرفة الزرقاء، كواليس متابعة ترامب اللحظات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق غزة

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العالم للشباب قبل ختام دور الـ 16

انخفاض كبير بالقاهرة وأسوان تسجل 36، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

سعر الدولار اليوم الخميس 9-10-2025 في البنوك

خدمات

المزيد

4675 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 9-10-2025

سعر الدولار اليوم الخميس 9-10-2025 في البنوك

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية من الكتاب والسنة لطرد الهموم، حافظ عليها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads