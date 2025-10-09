الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة منتخب مصر والمغرب وديا

يدخل منتخب مصر المشارك في كأس العرب، تجربة ودية قوية اليوم الخميس، عندما يواجه نظيره المنتخب المغربي، في اللقاء الذي يجمعهما على إستاد البشير بمدينة المحمدية المغربية، في إطار استعدادات كلا منهما لبطولة كأس العرب بقطر.

موعد مباراة مصر والمغرب الودية

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر ضد المغرب، اليوم الخميس 9 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام المغرب اليوم وديًا

من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر الثاني أمام المغرب بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش وأحمد سامي وياسين مرعي، ويحيى زكريا.

خط الوسط: أكرم توفيق وعمرو السولية وعمر جابر.

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف.

منتخب مصر يختتم تحضيراته لودية المغرب

واختتم منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة الكابتن حلمي طولان، تدريباته مساء أمس الأربعاء، استعدادًا لمواجهة نظيره المغربي وديًّا.

وركز الجهاز الفني خلال المران على الجوانب الفنية والتكتيكية، مؤكدًا جاهزية جميع اللاعبين لخوض المباراة، التي تعد تجربة قوية قبل انطلاق منافسات كأس العرب في ديسمبر المقبل.

حلمي طولان مع أحمد حسن، فيتو

منتخب مصر يستعد لكأس العرب

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر ودية ثانية أمام منتخب البحرين يوم الأحد المقبل بالعاصمة المغربية الرباط، في إطار استعداداته لبطولة كأس العرب، التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

قائمة منتخب مصر في رحلة المغرب، فيتو

25 لاعبا قوام بعثة منتخب مصر في المغرب

وتضم بعثة منتخب مصر المتواجدة في المغرب 25 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد.

خط الدفاع: محمود رزق، محمد إسماعيل، أحمد سامي، محمود الونش، ياسين مرعي، عمر جابر، أحمد هاني، يحيى زكريا، كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، سام مرسي، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد عاطف قطة، ميدو جابر، مصطفى سعد “ميسي”، كريم حافظ، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: مروان حمدي، محمد شريف.

ويفتقد الفريق الثلاثي محمد النني، حسين الشحات، وزلاكة للإصابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.