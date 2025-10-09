تقارير صادمة عن أرقام فريق بيرنلي بالدوري الإنجليزي

سلطت تقارير إنجليزية عن أرقام فريق بيرنلي الإنجليزي الذي صعد من البريميرليج الموسم الحالي.

وذكر التقرير أن بيرنلي استقبل 16 هدفا فقط في 46 مباراة الموسم الماضي في دوري البطولة الانجليزي “التشامبيونشيب”.

وأكد التقرير أن الفريق هذا الموسم استقبل 15 هدفا بعد 7 جولات فقط في الدوري الإنجليزي.

ويحتل بيرنلي المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط.

وحقق فريق أستون فيلا، الفوز على نظيره بيرنلي، بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد الماضي على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي أستون فيلا اللاعب دونيل مالين في الدقيقة 25 و63، بينما جاء هدف بيرنلي عن طريق شيموانيا أوجوشوكو في الدقيقة 78.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.