تقارير صادمة عن أرقام فريق بيرنلي بالدوري الإنجليزي

فريق بيرنلي،فيتو
فريق بيرنلي،فيتو

سلطت تقارير إنجليزية عن أرقام فريق بيرنلي الإنجليزي الذي صعد من البريميرليج الموسم الحالي.

وذكر التقرير أن بيرنلي استقبل 16 هدفا فقط في 46 مباراة الموسم الماضي في دوري البطولة الانجليزي “التشامبيونشيب”.

وأكد التقرير أن الفريق هذا الموسم استقبل 15 هدفا بعد 7 جولات فقط في الدوري الإنجليزي.

ويحتل بيرنلي المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط. 

وحقق فريق أستون فيلا، الفوز على نظيره بيرنلي، بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد الماضي على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي أستون فيلا اللاعب دونيل مالين في الدقيقة 25 و63، بينما جاء هدف بيرنلي عن طريق شيموانيا أوجوشوكو في الدقيقة 78. 

