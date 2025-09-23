الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
رياضة

رئيس نادي برشلونة يكشف عن الموعد المحتمل لعودة يامال

لابورتا رئيس نادي
لابورتا رئيس نادي برشلونة

 كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن موعد محتمل لعودة نجم الفريق الشاب لامين يامال، كما تحدث عن أزمة تأخر الانتهاء من أعمال ملعب "كامب نو".

 

لابورتا يتحدث عن عودة لامين يامال

وقال لابورتا في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية أن لامين يامال، يعاني من إصابة في الظهر أبعدته عن آخر ثلاث مباريات، قد يكون جاهزًا للمشاركة في لقاء ريال سوسيداد المقبل.

وفي حديثه عن المدير الفني لبرشلونة هانزي فليك، الذي كان مرشحًا لجائزة أفضل مدرب، عبّر لابورتا عن سعادته الكبيرة بأداء المدرب الألماني.

وقال: "نحن مسرورون للغاية بفليك، إنه يقدم دروسًا في كيفية إدارة فريق كرة قدم بهذه الجودة والمستوى، أراه متحمسًا وسعيدًا بالمجموعة، والجميع يستجيب له".

 

العودة لملعب كامب نو

 وفيما يخص العودة إلى ملعب "كامب نو"، بدا لابورتا أقل تفاؤلًا، حيث لم يحدد موعدًا نهائيًا للعودة، وأوضح أن النادي ينتظر موافقة مجلس المدينة، على الرغم من أنهم قد أنجزوا كافة الأعمال المطلوبة، بما في ذلك شهادة البناء النهائية وتقرير الدفاع المدني وتقرير البيئة.

وأضاف لابورتا أن رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أكدوا جاهزية الملعب للعب، وأن النادي بانتظار تصريح الإشغال الأول.

وختم بالقول: إنهم لا يريدون ممارسة المزيد من الضغط، لكنهم يؤكدون أن العودة باتت "قريبة جدًا".

