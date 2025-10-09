الخميس 09 أكتوبر 2025
صدمة جديدة لمنتخب إنجلترا قبل مواجهة ويلز بتصفيات المونديال

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

تأكد غياب المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ الألماني، عن المشاركة مع منتخب بلاده في ودية إنجلترا ضد ويلز المقرر لها غدًا الخميس بسبب الإصابة.

وقالت شبكة سكاي سبورتس، إن كين أصيب بكدمة في الكاحل، هذه الإصابة أبعدت هداف بايرن ميونخ عن تدريب الأربعاء، وبهذا ينضم كين الي زميله ريس جيمس.

وقال الألماني توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا، إن هناك احتمالية على قدرة هاري كين في العودة للمشاركة أمام لاتفيا يوم الثلاثاء المقبل بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

ويلعب منتخب إنجلترا ضد ويلز وديا اليوم الخميس، ثم يواجه نظيره اللاتفي يوم الثلاثاء المقبل بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كان المنتخب الإنجليزي قد أعلن غياب ريس جيمس مدافع تشيلسي عن مباراتي ويلز ولاتفيا في فترة التوقف الدولي الحالية بسبب معاناته من الإصابة، واستدعاء لاعب مانشستر سيتي نيكو أوريلي.

