مصر تتأهل رسميًّا إلى كأس العالم 2026 بعد فوز تاريخي على جيبوتي.. إبراهيم عادل ومحمد صلاح يقودان الفراعنة إلى المونديال.. احتفالية ضخمة في استاد القاهرة ومكافأة ضخمة من الفيفا

عاش الشعب المصري ليلة تاريخية، بعد تأهل منتخب مصر رسميًا إلى كأس العالم 2026، عقب فوزه الكبير على منتخب جيبوتي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

إبراهيم عادل يحتفل بهدف منتخب مصر الأول أمام جيبوتي

احتفالية ضخمة في استاد القاهرة

وفي إطار الاحتفال بهذا الإنجاز، أعلن مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن إقامة احتفالية كبيرة في استاد القاهرة بحضور العديد من النجوم البارزين، وقال أبو زهرة: "سيكون هناك احتفال كبير في استاد القاهرة بمشاركة العديد من الشخصيات الرياضية البارزة"، وأضاف أنه سيتم إحياء الحفل من قبل الفنان أحمد سعد الذي سيحيي احتفالية التأهل للمونديال.

كما تطرق أبو زهرة للحديث عن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قائلًا: "حسام حسن من أبرز رموز الكرة المصرية، وسننفذ جميع طلباته، وسندعو جيل 90 لحضور الاحتفال تكريمًا لهذا الجيل الرائع، ونسعد بوجوده في الجهاز الفني".

مكافأة ضخمة للمنتخب المصري من الفيفا

من جانب آخر، أفادت تقارير إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيقدم مبلغًا ضخمًا قدره 10.5 مليون دولار كمكافأة لمنتخب مصر بعد تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك في إطار الدعم المالي المقدم للمنتخبات المتأهلة للمونديال.

محمد صلاح يتفوق ويصبح الهداف التاريخي لتصفيات أفريقيا

واصل النجم المصري محمد صلاح تحقيق الإنجازات، حيث أصبح الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم في قارة أفريقيا، برصيد 19 هدفًا، متفوقًا على كبار اللاعبين مثل ديدييه دروجبا، صامويل إيتو، وموموني داجانو، وكل منهم كان قد سجل 18 هدفًا.

مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

قرعة كأس العالم 2026

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن قرعة كأس العالم 2026 ستُجرى في الخامس من ديسمبر المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

تصريحات حسام حسن بعد التأهل

من جانبه، عبّر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن سعادته بتأهل الفريق إلى كأس العالم، مقدمًا شكره للجماهير وللاتحاد المصري لكرة القدم تحت قيادة هاني أبوريدة، وأضاف: "مصر تستحق هذا التأهل، واسمها أكبر من مجرد الوصول لثلاث مرات فقط. أتمنى أن نحقق المزيد في المستقبل".

وتابع حسن: "أتمنى أن يستمر الجيل القادم في متابعة مسيرة منتخبنا، ونحن دائمًا تحت أمر مصر في أي وقت. نأمل أن نعتمد على المصريين في مجال التدريب مستقبلًا".

كما وجه حسام حسن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلًا: "الرئيس السيسي كان له دور كبير في وصولنا إلى المونديال، وهو من حمل حلم التأهل على عاتقه، ونحن سنظل داعمين له".

وتقدم منتخب مصر بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة عن طريق إبراهيم عادل، الذي استقبل عرضية مميزة من أحمد سيد زيزو وسجلها برأسه في شباك جيبوتي، وفي الدقيقة 14، أضاف محمد صلاح الهدف الثاني بعد تمريرة بينية رائعة، لينفرد بالحارس ويضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 83، أحرز محمد صلاح هدفه الثاني والثالث للمنتخب المصري بعد تمريرة مميزة من مروان عطية، ليُسجل صلاح هدفًا رائعًا "لوب" من فوق حارس جيبوتي.

التأهل الرسمي لمونديال 2026

وبهذه النتيجة، تأهل منتخب مصر رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث رفع رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق خمس نقاط عن منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، قبل الجولة الأخيرة من التصفيات.

