محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء في ذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو وصور)

شهد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، صباح اليوم، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها مدرسة ناصر الثانوية بحي شرق أسيوط، بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تضمنت عروضًا رياضية وعسكرية مبهرة، ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن داخل المدرسة، وسط أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، والعميد هاني محمد الفاروق مستشار المحافظة، والمهندس النائب مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحافظة، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، وإيهاب عبد الحميد رئيس مجلس أمناء إدارة أسيوط التعليمية وداليا تادرس المراقب المالي لمحلس أمناء إدارة أسيوط التعليمية، وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية وأعضاء مجالس الأمناء وهيئة التدريس بالمدرسة.

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء مصر

بدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني ثم وضع محافظ أسيوط إكليل الزهور على النصب التذكاري وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء مصر الأبرار، تلاها عزف موسيقي عسكري جسد روح النصر والاعتزاز بالوطن عقب ذلك، انطلقت العروض الرياضية والعسكرية التي شملت فقرات للكاراتيه والمصارعة واللياقة البدنية، قدمها طلاب المدرسة بإتقان وانضباط عكس المستوى المتميز لتدريبهم واستعدادهم.

وخلال كلمته، وجه محافظ أسيوط تحية تقدير وإجلال لأرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة، مؤكدًا أن تخليد ذكراهم العطرة واجب وطني يجسد أسمى معاني التضحية والفداء في سبيل الوطن، ويسهم في غرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب والنشء مضيفًا أن احتفالات أكتوبر لا تعد مجرد مناسبة تاريخية، بل هي درس متجدد في الوطنية والإصرار والعزيمة، مشيرًا إلى أن ما حققه أبناء القوات المسلحة في حرب أكتوبر من بطولات خالدة يجب أن يكون مصدر إلهام للأجيال الجديدة في بناء الحاضر والمستقبل.

وقال اللواء هشام أبوالنصر إننا نعيش اليوم في مرحلة جديدة من البناء والتعمير يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي بروح أكتوبر ذاتها، روح التحدي والعمل الجماعي، ونحتاج أن نغرس في أبنائنا تلك الروح التي لا تعرف المستحيل، وأن نشعرهم بقيمة الانتماء الحقيقي للوطن من خلال العمل والإخلاص في كل موقع معربًا عن فخره بما شاهده من أداء متميز للطلاب، مثمنًا جهود قيادة المدرسة وهيئة التدريس في الحفاظ على الانضباط وروح الانتماء، مؤكدًا أن المدارس العسكرية نموذج يحتذى به في إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في بناء الوطن.

وعقب الفعاليات، تفقد محافظ أسيوط متحف المدرسة التاريخي الذي يضم صورًا ووثائق ودروعًا وميداليات تروي مسيرة المدرسة على مدى عقود، إلى جانب مجموعة من المعروضات النادرة من طيور محنطة وعملات وطوابع وأجهزة تعليمية تجاوز عمر بعضها المئة عام واستمع إلى شرح مفصل حول الأنشطة التعليمية والثقافية التي تنظم على مدار العام الدراسي.

من جانبه، وجه وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه المستمر للعملية التعليمية وحرصه على المشاركة في مختلف الفعاليات الطلابية، مؤكدًا أن احتفال اليوم يجسد قيم العزة والكرامة التي حققها أبطال أكتوبر، مشيرًا إلى أن من بين أبرز شهداء المدرسة الأبطال، يسري راغب، ومحمد علي مكارم، والعقيد أحمد فايز، والرائد أحمد جلال، والرائد محمد صلاح.

واختتمت الاحتفالية بالتقاط الصور التذكارية للطلاب والمعلمين مع المحافظ والقيادات العسكرية والتعليمية، وسط أجواء وطنية حافلة بالمشاعر الجياشة والاعتزاز بتاريخ مصر المجيد.

