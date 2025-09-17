تنفيذي أسيوط: تخصيص مقرات جديدة للفتوى بمجمع المصالح والمراكز

ترأس اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة لمناقشة أبرز القضايا الجماهيرية ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الجارية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ للشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني، واللواء حسام أنور مساعد مدير الأمن، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكري، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إلى جانب وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والأحياء ومديري المصالح الحكومية وشركات المرافق.

تخصيص مقرات جديدة للفتوى بمجمع المصالح بمدينة أسيوط

وخلال الاجتماع، وجه محافظ أسيوط بتخصيص مقرات جديدة للفتوى بمجمع المصالح بمدينة أسيوط ومراكز الفتح وأسيوط الجديدة وباقي المراكز التي تفتقر إليها، نظرًا لأهميتها في تقديم الفتوى الصحيحة وخدمة المواطنين في مختلف شؤون حياتهم، خاصة في قضايا المواريث.

كما شدد اللواء هشام أبو النصر على أهمية دعم التكتلات الاقتصادية في مختلف المراكز، مثل مشروعات أبراج الحمام وتربية النحل وإنتاج العسل، ومزارع الدواجن، والتي من شأنها توفير آلاف فرص العمل وتنمية موارد المحافظة، وتم عرض فيديو توضيحي لما تم إنجازه في كافة المراكز من تلك المشروعات التنموية، مشيدًا بالجهود المبذولة في بدء الإنتاج والتوعية المجتمعية بأهمية هذه المشروعات.

وأكد محافظ أسيوط ضرورة توفير السلع التموينية والاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين، إلى جانب متابعة جاهزية المدارس والمنشآت الشبابية والرياضية ومرافق الاتصالات والمعدات الخدمية.

إنشاء ورش تدريبية للخريجين لمتابعة وتسويق منتجاتهم

وفي سياق آخر، وجه محافظ أسيوط بربط الدورات التدريبية التي تنفذها مديرية العمل بالأنشطة الإنتاجية، مع إنشاء ورش تدريبية للخريجين لمتابعة وتسويق منتجاتهم، كما استعرض موقف التصالح في مخالفات البناء الذي بلغ 99%، إلى جانب معدلات تقنين أراضي الدولة وفقًا للقانون 144 لسنة 2017، موجهًا بسرعة استكمال الإجراءات واسترداد أملاك الدولة.

نسب إنجاز المتغيرات المكانية وصلت إلى 99%

وأشار محافظ أسيوط إلى أن نسب إنجاز المتغيرات المكانية وصلت إلى 99%، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم زيادة تعريفة ركوب العبارات النهرية التابعة للمحافظة، مع تكليف إدارة المشروع بتعظيم الإيرادات من خلال خدمات إضافية دون تحميل المواطنين أعباء جديدة.

كما وافق المجلس التنفيذي على إنشاء جناح جديد بمدرسة البطولة الابتدائية بمركز الغنايم، إلى جانب اعتماد قبول التبرعات المقدمة لصالح المحافظة وعدد من المراكز والمدن وصندوق الخدمات والتنمية المحلية.

