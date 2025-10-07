القومسيون الطبي بأسيوط يستقبل 85 مرشحا لتوقيع الكشف الطبي لانتخابات النواب

قال الدكتور أحمد سيد موسي، مدير عام القومسيون الطبي العام بأسيوط، في تصريحات له اليوم الاثنين، إنه تم استقبال ما يزيد عن 85 مرشحا حتى الآن لتوقيع الكشف الطبى عليهم ضمن الإجراءات التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتكون أول خطوة لبداية الترشح من الطامحين للترشح للانتخابات البرلمانية بالمحافظة.

وأكد رئيس قومسيون أسيوط أن الأعداد في تزايد وأن العمل يبدأ من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءً بصفة يومية ومستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، وطوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية.

جاهزية القومسيون الطبي لاستقبال المرشحين لانتخابات مجلس النواب

وخلال جولته لمتابعة أعمال اللجنة الطبية، أكد موسى مدى جاهزية القومسيون الطبي بأسيوط لاستقبال المرشحين لانتخابات مجلس النواب يوميًا علي مدار الساعة، لإجراء الكشف الطبى اللازم كشرط أساسى من شروط الترشح، وكذلك إجراء التحاليل الطبية المطلوبة ضمن إجراءات الترشح لمجلس النواب، حيث يتم توقيع الكشف النفسى والذهنى على المرشح المحتمل الذى سيخوض الانتخابات على مقاعد مجلس النواب بالمحافظة.

وتابع مدير عام القومسيون الطبي العام بأسيوط أن وزارة الصحة والسكان تقوم بإجراء الفحوصات الطبية بناء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، وعلى قرار الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتوقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح بالمجلس الطبى لإجراء التحاليل اللازمة لبيان خلوهم من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية.

وفى ذات السياق، أوضح د. موسى أن من بين الفحوصات الكشف الإكلينيكى، فضلا عن سحب العينات التى تؤكد تعاطي المخدرات والمسكرات من عدمه في المستشفيات التى حددتها وزارة الصحة مع أخذ بصمة اليد اليمنى فضلا عن صورتين شخصيتين حديثتين للمرشح المحتمل.

ونوه رئيس قومسيون أسيوط أن تحاليل المخدرات تجرى بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان بجانب المعامل الفرعية والإقليمية، وفى حالة إيجابية العينات يتم إعادتها مرة أخرى بالمعامل المركزية للوزارة بالقاهرة، على أن يراعى إعلان نتيجة الكشف الطبى خلال 24 ساعة من تاريخه لتسليم التقرير الطبى لطالب الترشح شخصيا مع إرفاق صورة من التقارير بالمستشفيات والمعامل المركزية.

وأشار إلى توافر الكوادر الطبية المؤهلة، وجاهزية قاعات الانتظار بما يضمن توفير بيئة مناسبة تليق بالمرشحين، إلى جانب تواجد الفرق الطبية على مدار الساعة لضمان سرعة ودقة إجراء التحاليل وإصدار النتائج بسرية تامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.